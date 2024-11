Drugovich rijdt VT1 voor Aston Martin in Abu Dhabi

Het team van Aston Martin heeft bekendgemaakt dat ze een rookie gaan inzetten tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina geven ze reservecoureur Felipe Drugovich weer de kans, hij zal ook de post season test voor het team gaan rijden.

Veel teams zullen aankomend weekend in Abu Dhabi gebruik gaan maken van een rookie. Op het circuit van Yas Marina zal Drugovich in de eerste vrije training plaatsnemen in de wagen van Lance Stroll. Drugovich reed eerder dit jaar ook de eerste vrije training in Mexico. Daar nam hij plaats in de wagen van Fernando Alonso en toen kwam hij niet verder dan de achttiende tijd.

Aston Martin laat daarnaast weten dat Drugovich zal gaan rijden tijdens de post season test. Deze test vindt vlak na de seizoensfinale plaats op het circuit van Yas Marina. Naast Drugovich zet Aston Martin ook de jonge Amerikaan Jak Crawford in tijdens deze testdag. Alle teams zijn verplicht om één auto te reserveren voor een rookietest, en om met de andere auto een bandentest uit te voeren. Waarschijnlijk zet Aston Martin Drugovich in voor de bandentest, in de afgelopen jaren reed hij al vaker testdagen voor de Britse renstal.

"I’m really excited to drive the AMR24 again, and this time at Yas Marina — a circuit that I know well from completing many testing laps there."@FelipeDrugovich takes to the track again, this time in Abu Dhabi for FP1.



