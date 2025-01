Drugovich blijft reservecoureur van Aston Martin

Het team van Aston Martin gaat door met Felipe Drugovich. De Britse renstal heeft bekendgemaakt dat Drugovich niet gaat vertrekken bij het team. Ook in het aankomende seizoen zal de Braziliaan blijven fungeren als reservecoureur, een rol die hij blijft delen met Stoffel Vandoorne.

Drugovich werd in 2022 kampioen in de Formule 2. Vlak na het behalen van zijn titel tekende hij een reservecontract bij Aston Martin. Hij reed in 2022 direct zijn eerste vrije training in Abu Dhabi, en hij was daarna aanwezig bij vrijwel alle raceweekenden. Hij kreeg echter geen kans op de baan, en in 2024 ging hij zijn reserverol dan ook combineren met zitjes in andere raceklassen.

Le Mans

In 2024 reed hij ook in de European Le Mans Series voor het team van Vector Sport. Daarnaast reed hij de 24 uur van Le Mans in een Hypercar van Cadillac. Dit jaar kreeg hij weinig kansen in de Formule 1, maar reed hij wel twee vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi. Daarnaast mocht hij in actie komen tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina. Het was niet helemaal duidelijk waar zijn toekomst lag, maar daar is nu dus verandering ingekomen.

Momentum

Drugovich en Aston Martin zijn heel erg blij met het feit dat ze met elkaar doorgaan. De Braziliaanse coureur spreekt zich tevreden uit in het persbericht: "Ik ben vanzelfsprekend heel erg opgelucht dat ik voor het derde seizoen op rij de test- en reservecoureur ben van Aston Martin. Er is veel momentum bij dit team, en ik ben benieuwd wat we samen kunnen gaan bereiken. De ongelooflijke nieuwe faciliteiten op de AMR Technology Campus, waaronder de nieuwe simulator, tonen de ambitie die hier is, en ik ben vastbesloten om onderdeel te zijn van het succes van Aston Martin op de lange termijn."