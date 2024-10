Aston Martin zet reservecoureur in tijdens VT1 Mexico

Felipe Drugovich zal binnenkort weer meters gaan maken in een Formule 1-bolide. De test- en reservecoureur van het team van Aston Martin zal tijdens de eerste vrije training in Mexico het stuurtje over nemen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich zal voor het team van Aston Martin instappen tijdens de eerste vrije training in Mexico-Stad, zo maakte het Britse team net bekend. De Braziliaan zal achter het stuur van de bolide van Fernando Alonso kruipen, die weer terug zal keren voor VT2. Het zal echter niet de laatste keer dit jaar zijn dat de 24-jarige test- en reservecoureur van het team van Aston Martin achter het stuur van een AMR24 kruipt. Later dit seizoen zal de coureur uit Maringá namelijk nog een keer instappen tijdens een eerste vrije training. Door Drugovich tweemaal in te zetten tijdens een VT1 voldoet het Britse team aan de huidige reglementen, die voorschrijven dat F1-teams verplicht zijn om tijdens twee vrije trainingen een rookie in te zetten.

Daarnaast is het ook een mogelijkheid voor de test- en reserverijder om te rijden met de bolide waarvoor hij veelvuldig testwerk verricht heeft. Drugovich is dan ook erg blij met de kans die hij krijgt. "Ik ben erg enthousiast om voor het eerst in de AMR24 te rijden. Ik heb er al een tijdje naar uitgekeken!", vertelt de Braziliaan in het persbericht van Aston Martin. "Ik heb een groot deel van het jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze auto in de simulator van het team, dus het zal waardevol voor me zijn om de correlatie tussen de sim en het echte werk te voelen."

Het zal bovendien de eerste keer worden dat de voormalig F2-kampioen op het Formule 1-circuit in Mexico zal gaan rijden. "Autódromo Hermanos Rodríguez is een circuit waar ik nog niet eerder op heb gereden. Het is een uitdagend circuit met een mix van lange rechte stukken en technische bochten, dus ik ga tijd doorbrengen op de simulator voorafgaand aan het evenement, zodat ik klaar ben om te gaan voor VT1", aldus de reservecoureur, die het team uit Silverstone bedankt voor de kans die hij krijgt. "Ik wil Aston Martin Aramco bedanken voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven in deze kans."