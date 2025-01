Red Bull drijft de spot met nieuwe FIA-regels

Autosportfederatie FIA kwam deze week met een opvallende regelwijziging. Ze hebben de Sporting Code aangepast waardoor coureurs nu zeer zwaar kunnen worden bestraft bij 'wangedrag'. De teams en coureurs hebben nog niet gereageerd, maar Red Bull Racing is wel met een veelzeggende post gekomen.

De Oostenrijkse renstal stond vorig jaar in het middelpunt van de aandacht op dit punt. Max Verstappen gebruikte het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie en dat kwam hem op een taakstraf te staan. Verstappen reageerde furieus, en weigerde vervolgens lange antwoorden te geven op andere persmomenten van de FIA. Buiten de perszaal stond hij de media wel uitgebreid te woord.

Zware straffen

De FIA paste deze week de Sporting Code aan op het gebied van wangedrag. Ook het algemene gebruik van taal valt onder dit punt. De coureurs krijgen bij een eerste overtreding een forse boete, terwijl ze bij een tweede overtreding wederom een boete krijgen, maar ook een voorwaardelijke schorsing van één maand. Als een coureur voor de derde keer de fout ingaat, wordt de straf nog zwaarder. Bij die derde overtreding krijgt de coureur een megaboete, een schorsing van één maand en verliest hij WK-punten.

Red Bull

De fans reageerden furieus op deze nieuwe regels. De teams en de coureurs hebben officieel nog niet gereageerd op deze opvallende zet van de FIA. Het team van Red Bull Racing is wel met een opvallende post gekomen, waarmee ze overduidelijk verwijzen naar de wijziging van de Sporting Code. Op social media-platform Threads hebben ze een foto gepost van Verstappens geïmproviseerde persconferentie in Singapore. Bij de foto hebben ze de korte tekst 'If we speak' geschreven met een emoji van een gezicht met een vinger voor de mond. Het bericht van Red Bull is veelzeggend, en de fans van de Oostenrijkse renstal en de Formule 1 reageren positief op de actie.