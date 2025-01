Hülkenberg heeft hoge verwachtingen van teamgenoot Bortoleto

Het team van Sauber beschikt dit jaar over een volledig nieuwe line-up. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vormen vanaf dit jaar het rijdersduo van de Zwitserse renstal. Hülkenberg is de ervaren man, en hij stelt dat hij zijn debuterende teamgenoot zal gaan ondersteunen.

Hülkenberg is momenteel één van de meest ervaren coureurs van het Formule 1-veld. Bij Sauber hoopt hij onderdeel te zijn van een team dat gaat groeien. Vanaf volgend jaar wordt Sauber het fabrieksteam van Audi, en dan kunnen er kansen liggen voor Hülkenberg en zijn nieuwe teamgenoot. In tegenstelling tot Hülkenberg heeft Bortoleto nog maar heel weinig ervaring in de koningsklasse van de autosport.

Ontmoeting

Bortoleto werd vorig jaar kampioen in de Formule 2. De Braziliaan had een jaar daarvoor de titel gepakt in de Formule 3, en de verwachtingen zijn dus direct hoog. Sauber wist hem lost te krijgen uit de opleidingsploeg van McLaren, nu vormt hij een duo met de ervaren Hülkenberg. De Duitser krijgt in een interview met Auto, Motor und Sport de vraag of hij Bortoleto al een beetje kent: "Ik heb hem ontmoet tijdens het testen."

Steunen

Tijdens de post season test hebben ze elkaar dus al even de hand geschud. Gevraagd of Bortoleto de juiste keuze is voor Sauber, reageert Hülkenberg wederom zeer positief: "De tijd zal het gaan leren. Maar als je een blik werpt op zijn cv, dan spreekt dat wel voor hem. Als debutant won hij in de Formule 3 en in de Formule 2. Hij weet waar het gaspedaal zit, en hij lijkt ook snel dingen te kunnen leren. Net als veel andere coureurs begint hij volgend seizoen als rookie en hij heeft nog een lange weg te gaan. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken en ik zal hem steunen waar ik kan. Ik wil namelijk dat we als team zo snel en goed mogelijk groeien."