Marko waarschuwt: "Dan is er geen reden voor Max om te blijven"

Max Verstappen wordt wederom in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Vorig jaar werd hij veelvuldig in verband gebracht met Mercedes, terwijl er nu geruchten rondgaan over Aston Martin. Volgens Helmut Marko moet Red Bull voor een goede auto gaan zorgen.

Verstappen staat bij Red Bull onder contract tot en met 2028. De Nederlandse wereldkampioen voelt zich op zijn plek, maar was vorig jaar wel kritisch. Red Bull verloor hun voorsprong op de concurrentie, en Verstappen moest hard vechten om zijn titel veilig te stellen. Hij wil het liefst dat Red Bull weer gaat domineren, maar het is de verwachting dat het dit jaar een zeer spannend seizoen gaat worden.

Eigen kracht

Verstappen werd vorige week al in verband gebracht met Aston Martin. F1-Insider bericht vandaag dat Adrian Newey zou pleiten voor de komst van Verstappen naar Aston Martin. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert bij F1-Insider op de geruchten: "We moeten hem een auto geven waarmee hij op eigen kracht kan winnen. Hij kan één tot twee tienden van een seconde langzamer zijn dan andere auto's, maar in tegenstelling tot vorig jaar moet hij het hele seizoen op elk circuit competitief kunnen zijn."

Realisme

Marko weet dat Red Bull voor een zware opgave staat. De ervaren Oostenrijkse adviseur is zich bewust van het feit dat Verstappen wil beschikken over een dominante auto. Marko weet wat er kan gebeuren als Red Bull aankomend seizoen weer teleurstellend presteert: "Als het ons niet lukt, dan is er voor Max geen reden meer om bij ons te blijven. Je moet er ook realistisch over zijn." Verstappen rijdt dit seizoen in ieder geval nog voor Red Bull. Als hij weer weet te domineren, kan hij zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. Als hem dit lukt, dan komt hij op gelijke hoogte met Juan Manuel Fangio.