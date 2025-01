Hamilton-gekte in Maranello: Overvolle hotels en extra politie

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe werk bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gaat naar verwachting morgen de baan op voor zijn eerste test, en men verwacht een soort gekte. De hotels zitten vol, en de burgemeester van Maranello heeft maatregelen genomen.

Hamilton meldde zich gisteren voor het eerste op het hoofdkantoor van Ferrari in Maranello. De Brit kreeg een rondleiding, sprak met het personeel en poseerde voor de eerste foto's bij Ferrari. In Italië is er intussen een soort Hamilton-hype losgebarsten, en stond hij op de voorpagina's van de grote sportkranten. Voor de deuren van het hoofdkantoor in Maranello stonden gisteren al tientallen fans, en Hamilton deelde dan ook veel handtekeningen uit.

Volle hotels

Het is de verwachting dat de gekte in de komende dagen alleen maar groter gaat worden. Naar verwachting werkt hij morgen zijn eerste TPC-test af op Ferrari's privécircuit Fiorano. De fans zullen hier waarschijnlijk massaal op af komen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is er geen hotelkamer meer beschikbaar in de omgeving van Maranello. Morgen zullen er dan ook waarschijnlijk veel fans staan rondom het circuit van Fiorano.

Burgemeester

De lokale politiek bereidt zich ook voor op een enorme mensenmassa. Volgens F1-Insider heeft de burgemeester van Maranello Luigi Zironi een soort noodtoestand uitgeroepen. Zironi heeft volgens de Duitse site in de omliggende dorpen steun gevraagd om de toestroom van fans het hoofd te kunnen bieden. Extra politie-eenheden moeten ervoor zorgen dat er geen enorme verkeersinfarcten ontstaan in Maranello. Hamilton neemt volgens F1-Insider plaats in een F1-75, waarmee hij de TPC-test gaat afwerken.

Fans

Ook vandaag stonden er weer veel fans rondom het hoofdkantoor in Maranello. Op sociale media gingen beelden rond van fans die voor de deur stonden om een glimp op te vangen van Hamilton. Ook rondom het circuit van Fiorano staan al fans. Op beelden is te zien dat fans spandoeken ophangen om Hamilton welkom te heten. Op de beelden is te zien dat er ook een soort partytent is opgezet tussen de bomen. De eerste test van Hamilton lijkt dan ook een flinke happening te worden.