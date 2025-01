De invloed van Red Bull is zichtbaar in 2025

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Hij beleefde al zijn successen in dienst van Red Bull, en de Oostenrijkers hebben zeker een oogje voor talent. Bijna de helft van het Formule 1-veld van dit jaar heeft een verleden bij Red Bull.

Bij Red Bull geloven ze in jonge coureurs. Met Red Bull Racing en Racing Bulls staan er twee Red Bull-teams op de grid, en jonge coureurs krijgen vaak een kans. Met het Red Bull Junior Team proberen ze zoveel mogelijk talenten op te leiden, en zeker niet alle talenten halen de Formule 1. De racerij is hard, maar als een Red Bull-talent eenmaal doorbreekt, dan zijn de kansen groot.

Max Verstappen

Max Verstappen is daar het beste voorbeeld van. Als groot talent hengelden meerdere teams naar zijn diensten. Red Bull trok aan het langste eind, en hij kreeg op zeer jonge leeftijd een zitje bij het toenmalige Toro Rosso. Zijn verhaal is bekend, en Verstappen groeide uit tot een superster die bij Red Bull Racing records brak. Dit jaar kan hij zijn vijfde titel pakken, al is de concurrentie moordend.

Liam Lawson

Verstappen heeft dit jaar in de persoon van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot. De Nieuw-Zeelander is sinds 2019 onderdeel van het Red Bull Junior Team, en al snel werd duidelijk dat hij een veelbelovend talent was. In 2023 werd hij in het diepe gegooid toen hij in Zandvoort moest invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. In 2024 fungeerde hij als reservecoureur van de Red Bull-teams, en hij bleef wachten op zijn kans. Hij verving in de laatste fase van het seizoen de teleurstellend presterende Ricciardo. Hij maakte indruk, en Red Bull wees hem aan als de opvolger van Sergio Perez.

Yuki Tsunoda

Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls is Yuki Tsunoda de ervaren man. Hij rijdt sinds 2021 voor het team, en ook hij maakt sinds 2019 deel uit van het Red Bull Junior Team. Hij heeft zelf het gevoel dat hij klaar is voor een kans bij Red Bull Racing, maar bij het team denken ze daar anders over. Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor Tsunoda, maar Red Bull heeft hem wel gemaakt tot de coureur die hij nu is.

Isack Hadjar

Isack Hadjar is vanaf dit jaar de teamgenoot van Tsunoda bij Racing Bulls. Hadjar is het volgende Red Bull-talent dat de stap naar de Formule 1 zet. Red Bull-adviseur Helmut Marko is groot fan van hem, en dit jaar mag Hadjar zich gaan bewijzen. Bij Red Bull zijn ze hard, en Hadjar zal moeten presteren. Als hij door de mand valt, dan staan er genoeg talenten klaar om hem op te volgen.

Carlos Sainz

Ook zonder de steun van Red Bull kan een coureur een carrière bouwen. Carlos Sainz debuteerde in 2015 samen met Max Verstappen bij Toro Rosso, maar hij leek nooit echt kans te maken op een Red Bull-zitje. Sainz verliet de Red Bull-familie en groeide bij Renault, McLaren en Ferrari uit tot een topcoureur. Hij heeft tot nu toe vier races gewonnen, en hij gaat dit jaar bij Williams op jacht naar goede resultaten.

Alexander Albon

Bij Williams treft Sainz een andere coureur met een Red Bull-verleden. Alexander Albon debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij Toro Rosso. Na een half jaar kreeg hij promotie naar Red Bull Racing, en dat leverde hem een zitje bij het Oostenrijkse team op voor 2020. In dat jaar zakte hij door de mand, waarna Red Bull hem degradeerde naar de reservebank. Hij stapte over naar Williams, waar nu dus nog steeds rijdt.

Pierre Gasly

In 2019 verving Albon bij Red Bull Pierre Gasly. De Fransman maakte sinds 2014 deel uit van het Red Bull Junior Team. In de kleuren van Red Bull vocht hij zich door de juniorklassen heen, waarna hij in 2017 zijn debuut maakte in de Formule 1. In 2019 promoveerde hij naar het grote Red Bull, maar daar viel hij door de mand. Red Bull zette hem terug naar Toro Rosso, waar hij in 2020 zijn eerste race won. In 2023 verliet hij de Red Bull-familie, en sindsdien rijdt hij voor Alpine.

Jack Doohan

Bij Alpine heeft Gasly dit seizoen een teamgenoot met een verleden bij Red Bull. Jack Doohan debuteerde eind 2024 in Abu Dhabi in de Formule 1. Hij maakte in de afgelopen jaren deel uit van het opleidingsteam van Alpine, maar hij heeft ook een verleden bij het Red Bull Junior Team. Hij reed van 2018 tot en met 2021 rond in de Red Bull-kleuren, maar hij ging hier niet door. Het vormde geen belemmering, want nu rijdt hij dus in de Formule 1.