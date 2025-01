Red Bull bezig om ontmoeting tussen Verstappen en voetbalcoach te regelen

Voetbalcoach Jürgen Klopp werd afgelopen week officieel gepresenteerd als Head of Global Soccer bij Red Bull. De Duitser gaf aan te willen leren van de Formule 1 en hoopt dan ook op een gesprek met Red Bull-rijder Max Verstappen. Volgens Helmut Marko ziet de Nederlander dat gesprek ook wel zitten.

Energiedrankengigant Red Bull is al jaren actief in meerdere sporten. Zo is het Oostenrijkse bedrijf niet alleen actief in de Formule 1, maar is het ook eigenaar van onder meer het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en het Duitse RB Leipzig. De afgelopen jaren heeft Red Bull veel successen geboekt met haar voetbalteams, maar ze hopen in de toekomst nog veel meer mooie dingen te bereiken op voetbalgebied.

Daarom hebben ze voetbalcoach Jürgen Klopp aangesteld als Head of Global Soccer. De voormalig coach van Liverpool, die onder meer de Champions League en de Premier League won met The Reds, zal zich bij Red Bull gaan bezighouden met de ontwikkeling van coaches en opleiding van spelers.

Afgelopen week werd de Duitser officieel gepresenteerd door Red Bull. Tijdens een lange persconferentie beantwoordde Klopp vele vragen, en hij had het onder meer over viervoudig wereldkampioen F1, Max Verstappen, die natuurlijk ook voor Red Bull actief is. De voormalig trainer van onder meer Liverpool en Dortmund gaf aan dat hij zou willen leren van de koningsklasse van de autosport en hoopt dat hij een keer met Verstappen in gesprek kan.

Verstappen wilde eerder al gesprek met Klopp

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet de viervoudig wereldkampioen een gesprek ook wel zitten. Verstappen zou er zelfs al een keer om gevraagd hebben. "Max vroeg me om Klopp uit te nodigen voor een race, zodat hij met hem kon praten", zo onthult de Oostenrijkse adviseur in gesprek met F1-Insider. "Max is een groot voetbalfan en toen hij hoorde dat Jürgen Klopp zich bij de Red Bull-familie had aangesloten, was hij erg blij. Een van zijn beste vrienden is Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal en jarenlang een van de topspelers van Jürgen Klopp tijdens zijn tijd bij Liverpool FC."

"We proberen nu zo snel mogelijk een ontmoeting te regelen"

Marko geeft dan ook toe dat de Oostenrijke energiedrankengigant op de achtergrond bezig is om een gesprek te regelen. "Ik denk dat ze elkaar veel te zeggen hebben en veel vragen hebben voor elkaar. Wat ze beiden zeker gemeen hebben: geen van beiden zal buigen en ze zijn populair vanwege hun heldere en directe woorden. We proberen nu zo snel mogelijk een ontmoeting te regelen. Dat is het mooie van Red Bull: dat je met ons brede sportprogramma op het hoogste niveau samenwerkingen kunt creëren en de hoofdrolspelers bij elkaar kunt brengen."