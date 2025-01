Voetbaltrainer Klopp ziet gesprek met Verstappen wel zitten: "Echt te gek!"

De kersverse Global Head of Soccer van Red Bull, Jürgen Klopp, ziet een gesprek met Max Verstappen wel zitten. De Duitser, die afgelopen jaar vertrok bij Liverpool, stelt veel te kunnen leren van de Formule 1-coureur.

Red Bull is al jaren actief in de sport. Racefans zullen het Oostenrijkse bedrijf vooral kennen als de eigenaar van Formule 1-teams Red Bull Racing en Racing Bulls, maar ook in andere takken van sport is de energiedrankengigant actief. Zo heeft Red Bull onder meer een eigen wielren- en een ijshockeyteam, en dan vergeten we de voetbalwereld nog. De Oostenrijkers zijn eigenaar van onder meer Red Bull Salzburg en RB Leipzig, en hopen in de toekomst nog veel meer succes met hun voetbalteams te bereiken.

Daarom hebben ze voormalig Liverpool-coach Jürgen Klopp aangesteld als Global Head of Soccer. De Duitser, die onder meer de Champions League en de Premier League won met The Reds, gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van coaches en opleiding van spelers. Maar binnen Red Bull hopen ze dat hij ook nuttig kan zijn in andere sporten, zoals de Formule 1. Zo hoopt Helmut Makro veel te kunnen leren van de expertise van de voetbalcoach, zodat ze de opgedane kennis kunnen inzetten binnen hun Formule 1-team.

"Er zijn bijzonder veel dingen waarover we zouden kunnen praten"

Klopp heeft tijdens zijn eerste persconferentie bij de Oostenrijkse energiedrankenconcern aangegeven ook meer te willen leren van de koningsklasse. De Duitser ziet een gesprek met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen dan ook wel zitten.

"Er zijn bijzonder veel dingen waarover we zouden kunnen praten", zo begint de 57-jarige. "Ik wil weten hoe meneer Verstappen op de toppen van zijn concentratie kan zijn, terwijl hij met 300 kilometer per uur door een bocht heen gaat. En hoe hij dan juist op zijn allerbest kan zijn. Het is echt te gek! Ik heb geen idee hoe zoiets werkt, maar ik hoop wel dat hij het me kan uitleggen. Dus geef me alsjeblieft die informatie en dan probeer ik het vervolgens te vertalen naar het voetbal."

Bezoek aan Red Bull-campus

Ook Oliver Mintzlaff, die sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz onder andere beide F1-teams van Red Bull onder zijn hoede heeft, vindt zo'n gesprek een uitstekend idee. "Jürgen sprak net over een gesprek met Max Verstappen en hoe die met de druk omgaat. Dat kan natuurlijk ook van waarde zijn voor andere sporttakken, zoals het voetbal", stelt de Duitser, die ook nog een andere suggestie heeft.

"Maar kijk daarbij ook naar de technologie in Milton Keynes, waar ons Formule 1-team is gevestigd. Als Jürgen een race wil bezoeken, dan zou het nog veel interessanter zijn om eens naar onze Campus te gaan. Daar kun je zien hoe meer dan duizend mensen werken om de beste Formule 1-auto ter wereld te maken en daar kun ook je leren hoezeer het op de details aankomt. Ook deze dingen moeten op een dag onderdeel van Jürgen zijn werk worden."