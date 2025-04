Yuki Tsunoda reed afgelopen weekend in Japan zijn eerste Grand Prix voor Red Bull Racing. Hij verving Liam Lawson die was teruggezet naar Racing Bulls. Het was een flinke dreun voor de Nieuw-Zeelander, maar Tsunoda weet zeker dat hij terug zal slaan.

Lawson werd eind vorig jaar aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hij moest laten zien wat hij in huis had, en bij Red Bull had men het volste vertrouwen in hem. Na twee teleurstellende raceweekenden werd Lawson echter weer aan de kant geschoven. Hij moest plaatsmaken voor Tsunoda, die in Japan geen punten wist te pakken, maar wel een stabiele indruk achterliet.

Terugslaan

Bij Red Bull waren ze tevreden over hem, en ze lieten Lawson ook niet vallen. Ook Tsunoda doet dat niet, hij spreekt zelfs zijn steun uit voor Lawson. In Japan sprak hij zich daar over uit bij Sky Sports: "Voor mij was het eind vorig jaar ook niet makkelijk. Hij heeft zeker weten zijn best gedaan. We deden allemaal ons best voor het Red Bull-zitje, en dat was eerlijk en ik moest het accepteren. Ik weet zeker dat hij nu terug zal slaan bij Racing Bulls."

Racing Bulls in vorm

Tsunoda verwees naar de situatie eind vorig jaar, waar Lawson de voorkeur kreeg boven hem. In een paar maanden tijd is er nu veel veranderd. Tsunoda denkt dat Lawson snel weer zijn goede vorm zal gaan terugvinden: "Racing Bulls is momenteel in vorm. De mensen daar zijn echt geweldig, en ze steunen je altijd. Als we vier auto's hebben die kunnen vechten voor de top tien, dan is dat waarschijnlijk het beste Red Bull-resultaat ooit, dus we moeten sterk gaan terugslaan."

Lawson wist in Japan nog niet te scoren namens Racing Bulls. Na een lastige kwalificatie bleef hij in de race hangen in het middenveld, en kwam hij uiteindelijk als zeventiende over de streep.