Voormalig wereldkampioen keihard over Perez: "Formule 1 is voorbij"

Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve stelt dat 'de vonk' bij Sergio Perez is uitgedoofd. De Canadees heeft dan ook een dringend advies voor de Mexicaan: "Ga naar endurance, de Formule 1 is namelijk voorbij."

Sergio Perez kende een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen 2024. De Mexicaan kwam slechts tot 152 punten, waardoor hij qua puntenaantal dichter bij de weggestuurde Logan Sargeant eindigde dan bij teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen. Het was dan ook geen verrassing dat de 34-jarige Red Bull Racing moest verlaten.

Ondanks het feit dat de 34-jarige voorafgaand aan de Grand Prix van Canada zijn contract nog tot en met 2026 had verlengd, kwam er een einde aan het Red Bull-avontuur van de zesvoudig Grand Prix-winnaar, die bij het team uit Milton Keynes vervangen zal gaan worden door de 22-jarige Liam Lawson.

Perez zal aankomend seizoen dus niet in de Formule 1 te bewonderen zijn, en het is nog maar de vraag of we de zesvoudig Grand Prix-winnaar ooit nog terug gaan zien in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan gaat nu in ieder geval tijd doorbrengen met zijn gezin en zal ergens in de komende zes maanden een beslissing gaan nemen of hij nog terug wil keren naar de Formule 1.

"Pak het geld en geniet van je leven"

Zijn vader, Antonio Perez Garibay, reageerde op eerder al op het vertrek van zijn zoon. Hij stelde dat ze de Formule 1 nog niet hebben verlaten, maar sluit een overstap naar de Formule E ook niet uit voor zijn zoon. Volgens voormalig wereldkampioen F1, Jacques Villeneuve, is een overstap naar een andere raceklasse een goed idee. De Canadees, die zelf ook in meerdere raceklassen actief is geweest, stelt dan ook dat Perez de Formule 1 uit zijn hoofd moet zetten.

"Sergio Perez moet gewoon het geld pakken en van zijn leven gaan genieten", zegt de Canadees tegen Action Network. "Ga naar endurance, de Formule 1 is voorbij. Hij komt nooit meer terug. Het was eigenlijk al voorbij en toen nam Red Bull hem aan", zo doelt de kampioen van 1997 op het moment dat de Mexicaan eind 2020 zonder contract zat na zijn periode bij Racing Point. "Op dat moment gaf het hem die vonk, die honger die hem een paar jaar lang beter maakte dan hij altijd was. Maar nu is die vonk uitgedoofd."