Papa Perez blaast hoog van toren: "Beste versie van Checo moet nog komen"

Sergio Perez heeft Red Bull Racing al even verlaten, maar reageerde dit weekend pas voor het eerst op zijn vertrek. De Mexicaan weet nog niet of hij in de toekomst terugkeert in de Formule 1. Hij zal binnen nu en een half jaar een beslissing gaan nemen. Volgens zijn vader, Antonio Perez Garibay, hebben ze de Formule 1 niet verlaten en moet het beste van Sergio nog komen.

De 34-jarige Sergio Perez kende een matig Formule 1-seizoen 2024, en eindigde met 152 punten slechts als achtste in het wereldkampioenschap. Ondanks het feit dat de Mexicaan voorafgaand aan de Grand Prix van Canada zijn contract nog tot en met 2026 had verlengd, kwam er een einde aan het Red Bull-avontuur van de zesvoudig Grand Prix-winnaar, die bij het team uit Milton Keynes vervangen zal gaan worden door Liam Lawson.

Perez reageerde dit weekend voor het eerst op zijn vertrek. Hij stelde dat hij niet verwacht had te moeten vertrekken bij Red Bull. De rijder uit Guadalajara gaat nu in ieder geval tijd doorbrengen met zijn gezin en zal ergens in de komende zes maanden een beslissing gaan nemen of hij nog terug wil keren naar de koningsklasse van de autosport.

Toekomst

Zijn vader, Antonio Perez Garibay, was gisteren aanwezig op het Autódromo Hermanos Rodriguez voor de E-Prix van Mexico. Hij sprak daar met het Mexicaanse medium Soy Motor over de toekomst van zoon Sergio.

"Het wordt geweldig", zo begint de Mexicaanse zakenman. "Hij is een Mexicaan en de bekendste Zuid-Amerikaan in de huidige wereld, boven voetballers en andere beroemdheden. Vroeger raakten de media een Ayrton Senna of een Juan Manuel Fangio niet aan. Zij zouden nu beroemder zijn met zoveel gewonnen kampioenschappen."

"Wij hebben de Formule 1 niet verlaten"

Volgens Antonio Perez Garibay zal zijn zoon in de toekomst nog veel gaan bereiken. "Het beste van Checo moet nog komen. Iedereen zal heel blij en trots zijn. Wat Checo tot nu toe liet zien, is wat hij kon laten zien. Wat er nu gaat komen, zal historisch zijn. Dat verzeker ik je. Er komen hele grote dingen aan voor Perez. Het enige wat ik je kan vertellen, is dat wij de Formule 1 niet hebben verlaten."

Vertrek bij Red Bull

Ook reageerde Pere Garibay op het vertrek van zijn zoon bij Red Bull. Hij wil de Oostenrijkse renstal bedanken voor de mooie jaren. "We moeten Red Bull enorm bedanken", stelt papa Perez. "De beste jaren van Checo in zijn sportcarrière waren bij Red Bull. We moeten dit niet als rivaliteit beschouwen, want dit is de wereld van de autosport. Je moet hiervan begrijpen, er zijn slechts twintig stoeltjes beschikbaar in de Formule 1, terwijl we 7 miljard mensen op deze aardbol hebben. Iedereen is op zoek naar een zitje."