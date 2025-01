Vader Perez sluit overstap van zoon naar Formule E niet uit

Sergio Perez heeft sinds eind vorig jaar geen zitje meer. Hij vertrok bij Red Bull Racing na een teleurstellend seizoen. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend. Zijn vader Antonio Perez Garibay sluit een overstap naar de Formule E niet uit.

Perez kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij reed voor het topteam van Red Bull, maar hij presteerde als een kleurloze coureur. Hij reed rond in het middenveld, wist amper te overtuigen en hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet helpen in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen moest de kar in zijn eentje trekken, en de toekomst van Perez was geruime tijd zeer onzeker.

Lawson

Vlak na het seizoen vond er topoverleg plaats bij Red Bull, maar een bevestiging liet op zich wachten. Vlak voor kerst kwam Red Bull met belangrijk nieuws naar buiten. Perez had besloten om te vertrekken, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor vers bloed. Red Bull stelde de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson aan als de opvolger van Perez. De Mexicaan trok zich terug, en sprak zich pas afgelopen weekend weer in het openbaar uit.

Formule E

Wat Perez in de toekomst gaat doen, is nog onduidelijk. Hij kan terugkeren in de Formule 1, en hij werd al in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac. Zijn vader Antonio Perez Garibay was afgelopen weekend aanwezig bij de Formule E-race in Mexico. In gesprek met Estadio Deportes kreeg Perez Garibay de vraag of dit een mogelijkheid is voor zijn zoon: "Ik had nooit verwacht dat we een Formule E-race zouden hebben, maar wees voorzichtig, want we kunnen Checo hier zien racen. Natuurlijk, dat zou geen enkel probleem zijn. De Formule E bestaat al elf jaar, maar het is nog steeds best nieuw. Vandaag de dag is het de tweede raceklasse in de wereld, en binnen vijf jaar zal het de eerste zijn. Daarom ben ik hier."