Toto Wolff onthult waarom Mercedes instortte

Het team van Mercedes bleef vorig jaar een beetje achter op de concurrentie. Ze kampten in de laatste fase van het seizoen met een opmerkelijk probleem. Teambaas Toto Wolff stelt namelijk dat Mercedes geen updates kon introduceren, omdat ze anders in de problemen met de budgetcap zouden komen.

Mercedes was vorig jaar overduidelijk het vierde team in de Formule 1. Ze konden zich niet altijd meten met Ferrari, McLaren en Red Bull, en ze presteerden zeer wisselvallig. George Russell en Lewis Hamilton wonnen elk twee races, maar dat was niet genoeg om het gat met de concurrentie te verkleinen. Daarnaast hadden ze veel pech, en konden ze nieuwe onderdelen niet introduceren op de gewenste momenten.

Geen geld

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert deze situatie uit te leggen. Terugkijkend op het jaar wijst hij naar een paar crashes als hij door Auto, Motor und Sport wordt gevraagd naar de budgetcap: "Het scheelde niet veel. Je kunt geen noodfonds opbouwen. Het is meer alsof je aan het begin van het jaar teveel uitgeeft, en dan pas gaat sparen. Aan het eind van het jaar moesten we een aantal updates laten schieten, omdat er simpelweg geen geld meer was om die onderdelen te produceren."

Crashes

Volgens Wolff lag de oorzaak van deze problemen bij een aantal crashes. Hij legt het uit en gaat verder met zijn betoog: "De ongelukken aan het einde van het seizoen eisten hun tol. Het gaat om Kimi in Monza, en George in Austin en Mexico. Op een gegeven moment hadden we nog maar één set van een bepaald type vleugel. In Mexico konden we niet teruggrijpen naar de oude aerodynamische specificaties omdat er geen reserveonderdelen waren. Er was geen geld meer binnen de budgetcap voor een nieuwe." De vraag is dan of Wolff nog wel fan is van de budgetcap: "Zeker. Het maakt de teams winstgevend en daarmee wordt de sport ook duurzaam."