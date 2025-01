'Red Bull weigert kopstuk vrij te geven voor McLaren'

Het team van Red Bull Racing lijkt niet mee te gaan werken aan een wens van McLaren. Vorig jaar werd bekend dat Red Bull-kopstuk Will Courtenay de overstap gaat maken naar McLaren. De Britse renstal hoopte hem zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen, maar Red Bull lijkt daar geen zin in te hebben.

Courtenay is bij Red Bull verantwoordelijk voor de strategie. Hij werkt nauw samen met Hannah Schmitz, en ze zitten dan ook aan de pitmuur. Courtenay vervult een belangrijke rol binnen het team, maar hij heeft besloten Red Bull te verlaten. Vorig jaar werd bekend dat hij een contract heeft getekend bij McLaren. Waar hij aan de slag gaat als de nieuwe sportief directeur. Maar Red Bull wil hem niet zomaar laten gaan.

Geen deal

Courtenay bleef na het nieuws gewoon doorgaan met zijn werkzaamheden bij Red Bull. Hij beschikte over een langlopend contract, maar McLaren hoopte zo snel mogelijk over zijn diensten te beschikken. Volgens The Race heeft Red Bull geen zin om hier aan mee te werken. Red Bull heeft volgens het medium geen interesse in een deal met McLaren, waardoor Courtenay voorlopig werkzaam zal blijven voor de Oostenrijkse renstal. Dit jaar zal hij dus nog gewoon plaatsnemen op de pitmuur van Red Bull, en blijft hij de head of strategy.

Wheatley

De aankondiging van het vertrek van Courtenay kwam op een pijnlijk moment voor Red Bull. Vorig jaar werd immers ook bekend dat Jonathan Wheatley en Adrian Newey bij Red Bull gaan vertrekken. Topontwerper Newey vertrekt naar Aston Martin, waar hij begin maart van start gaat. Wheatley wordt de nieuwe teambaas van het project van Audi. Opvallend genoeg werd eerder vandaag bekend dat hij eerder mag beginnen aan zijn nieuwe job. Red Bull heeft een overeenkomst met Sauber bereikt waardoor Wheatley in april van start gaat als teambaas.