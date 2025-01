'Red Bull laat Wheatley eerder naar Sauber vertrekken'

Het lijkt erop dat het team van Sauber niet lang zonder teambaas hoeft te zitten. Eerder vandaag werd duidelijk dat Alessandro Alunni Bravi eind deze maand vertrekt bij Sauber. Aankomend teambaas Jonathan Wheatley lijkt nu eerder te gaan beginnen met zijn nieuwe job bij het aanstaande fabrieksteam van Audi.

Alunni Bravi fungeerde in de afgelopen jaren als teamvertegenwoordiger van Sauber. Hij had niet de officiële titel van teambaas, maar hij was wel de belangrijkste man op het circuit. Sauber zal dit jaar een metamorfose ondergaan, aangezien ze volgend jaar het fabrieksteam van Audi worden. Daarvoor hebben ze meerdere belangrijke namen aangetrokken, waaronder de nieuwe teambaas Jonathan Wheatley.

Alessandro Alunni Bravi

Alunni Bravi vertrekt eind deze maand, en daardoor leek het erop dat Sauber eventjes zonder teambaas kwam te zitten. Wheatley was tot en met eind vorig jaar werkzaam bij Red Bull als sportief directeur. Het was onduidelijk wanneer hij zou gaan beginnen bij Sauber, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Wheatley eerder gaat beginnen bij zijn nieuwe werkgever. Het geeft het team iets meer lucht.

Japanse Grand Prix

Wheatley is momenteel met gardening leave, maar het lijkt erop dat hij niet lang thuis hoeft te zitten. Volgens The Race heeft Sauber een overeenkomst bereikt met Red Bull waardoor Wheatley eerder kan gaan beginnen. The Race meldt dat Wheatley enkele maanden eerder mag gaan beginnen bij Sauber. Het medium stelt dat men nu uitgaat van 1 april als begindatum. Dat betekent dat hij op 6 april aanwezig kan zijn bij de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Samen met Mattia Binotto zal Wheatley het Audi-project in goede banen moeten gaan leiden. Voor Wheatley wordt het zijn eerste taak als teambaas, bij Red Bull was het niet mogelijk om door te groeien.