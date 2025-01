Vowles 'gefrustreerd' door 2024-seizoen: "Hebben onszelf pijn gedaan"

Het team van Williams kende een zeer teleurstellend 2024. De Britse renstal kwam slechts tot een negende positie in constructeurskampioenschap, en dat komt volgens James Vowles vooral door de crashes.

Het Formule 1-seizoen 2024 was voor Williams teleurstellend te noemen. Nadat de renstal uit Grove in 2023 nog als zevende eindigde in het constructeurskampioenschap, werd het afgelopen jaar afgesloten op de negende positie. Alexander Albon, Logan Sargeant en Franco Colapinto wisten slechts zeventien punten te verzamelen, en dat had toch vooral te maken met de ongekende hoeveelheid crashes van deze rijders.

In totaal zorgden deze drie rijders voor maar liefst zestien crashes in 2024, wat er niet alleen voor zorgde dat Williams meer dan 11 miljoen dollar aan schade had, maar ook leidde tot minder punten. Zo moest Williams tweemaal een rijder aan de zijlijn houden door een crash (Sargeant in Australië en Albon in Brazilië), werd het potentieel vaak niet gemaximaliseerd door crashes en was er een tekort aan reserveonderdelen.

"Maar wij leveren vervolgens niet"

Het seizoen zorgt dan ook voor veel frustraties bij Williams-teambaas James Vowles. "Frustreert het me dat we negende zijn? Ja, absoluut, want ik kom nog steeds graag naar het raceweekend en wil er alles uithalen wat erin zit, en dat hebben we dit jaar gewoon niet gedaan", zo stelt de Brit in gesprek met Motorsport.com.

"We hebben onszelf pijn gedaan door de behoorlijke hoeveelheid schade. Daarnaast hebben we onszelf ook pijn gedaan door onze eigen veranderde technologieën. Deze hebben ervoor gezorgd dat we een auto hebben geproduceerd die niet aan de gewichtslimiet voldeed en we hebben de wereld gewoon niet kunnen laten zien wat we kunnen. En dan heb je de bizarre races waarin mensen kunnen zien dat we vrij vaak Q3 halen, maar wij leveren vervolgens niet."

Crashes

Het team van Williams wist in 2024 maar liefst elf keer het laatste deel van de kwalificatie te bereiken, maar dit werd slechts zes keer omgezet in een puntenfinish. Vowles heeft dan ook genoeg voorbeelden waar er veel meer had ingezeten voor het Britse team.

"Ik herinner me dat we tweede stonden tijdens de kwalificatie voor de GP van Brazilië voordat Alex crashte. We hadden Q3 kunnen bereiken in Las Vegas met Franco voordat hij crashte. Ik vind het vervelend om het altijd weer terug te brengen tot een crash, maar het is het verhaal van het jaar. We moeten onthouden dat het tempo er is, maar dat we het niet zo goed waarmaken."

Team

Volgens Vowles ligt dat niet alleen aan de coureurs, maar aan het gehele team. "Ik leg nooit de verantwoordelijkheid bij een individu. We zijn een team en we hebben het samen niet geleverd. En dat is het geheim erachter. We hebben alles nodig om samen vooruit te komen. Je hebt je betrouwbaarheid, je ontwerp, je prestaties, je rijders, je holistische strategie, hoe het allemaal samenkomt, nodig om vooruit te komen met het juiste tempo."