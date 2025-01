Keert Colapinto terug? "Teams hebben nu interesse"

Franco Colapinto zal dit jaar niet op de grid staan. De Argentijnse coureur kon geen zitje vinden, en zal een reserverol gaan vervullen bij Williams. Toch verwachten veel kenners dat hij in de toekomst gaat terugkeren, ook Marc Priestley deelt die mening.

Colapinto verving vorig jaar de teleurstellende Logan Sargeant bij Williams. De Argentijnse coureur maakte een sterke indruk, en hij wist meerdere keren WK-punten te scoren. Colapinto wist dat hij geen Williams-zitje kon krijgen voor 2025, aangezien de Britse renstal Carlos Sainz heeft aangetrokken. Colapinto werd nog wel in verband gebracht met Red Bull en Alpine, maar hij vond geen zitje.

Veel kenners denken dat Colapinto in de nabije toekomst weer terugkeert op de grid. Ook voormalig McLaren-monteur en analist Marc Priestley deelt die mening, hij spreekt zich uit bij Casino Uden Rofus: "Voor Franco was het een long shot om een zitje te veroveren voor 2025. Hij deed alles wat hij voor Williams moest doen, niet alleen met resultaten, maar hij hield vaak de auto ook op de baan. Maar tegen het einde van het seizoen crashte hij een paar keer. Dat kan je verwachten in een rookieseizoen. Logan Sargeant maakte een vergelijkbaar aantal fouten, maar hij presteerde ook niet. Ik denk dat Colapinto's introductie een succes was, teams hebben nu interesse in hem en ik twijfel er niet aan dat hij indruk gaat maken in de Formule 1 in de toekomst."