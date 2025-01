Hülkenberg trekt vergelijking met Verstappen: "Voelde hetzelfde"

Nico Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Duitser heeft goed gepresteerd in verschillende generaties auto's. Hülkenberg ziet dat zelf niet als een bijzonder iets, maar hij vergelijkt zichzelf wel een beetje met Max Verstappen.

Hülkenberg gaat dit seizoen een nieuw avontuur aan bij Sauber. De Duitser zal volgend jaar ook voor het team rijden, als ze het fabrieksteam van Audi worden. Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1, en in de jaren daarna bleek hij regelmatig een stabiele factor te zijn. Hij wist niet altijd zijn zitje vast te houden, maar vorig jaar liet hij zich wel zien bij het team van Haas. Men is dan ook benieuwd hoe hij het zal gaan doen bij Sauber.

Zelfvertrouwen

Waar andere coureurs het lastig leken te hebben met de huidige generatie auto's, had Hülkenberg weinig aanpassingsproblemen. Aan Motorsport-Total laat Hülkenberg weten hoe hij hier tegenaan kijkt: "Ik denk dat het altijd meer te maken heeft met hoe je je voelt als coureur, hoe je zelfvertrouwen is. Uiteindelijk gaat het om het gevoel dat je wel of niet in de auto hebt en als je één procent mist, dan is er meteen een probleem. Dan is er een gebrek aan rondetijd, en dat kun je zien op de stopwatch."

Verstappen

Hülkenberg stelt wel dat hij over een bepaalde kwaliteit beschikt. De Duitser is namelijk van mening dat hij, net als Verstappen, goed is in het aanpassen aan de auto: "Er zijn ook voorbeelden zoals Max, die ongeacht de generatie auto onder alle omstandigheden presteert. Ik voelde hetzelfde. Natuurlijk heb ik mijn ups en downs gehad, bij Renault kwam ik er bijvoorbeeld niet zo goed uit. Maar dat kwam door andere omstandigheden, zoals ik al zei, het was meer een kwestie van gevoel en waar je staat."