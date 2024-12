Verstappen wijst stressvolste weekend aan: "Wil ik niet meer aan denken"

Max Verstappen beleefde dit jaar een seizoen vol met ups en downs. Zijn wereldtitel kwam nooit echt in gevaar, maar in de zomer kreeg hij het wel enorm zwaar. Verstappen is van mening dat het raceweekend in Hongarije het meest stressvol was, en dat hij daar liever niet aan terugdenkt.

In Hongarije kreeg de wereld een zeer gefrustreerde Verstappen te zien. De Red Bull-bolide fungeerde niet naar wens, en Verstappen haalde tijdens de race uit naar zijn team. De frustratie werd alleen maar groter toen hij de Mercedes van Lewis Hamilton raakte bij een overmoedige inhaalactie. Verstappen werd gelanceerd, maar kon wonder boven wonder toch de race uitrijden.

Verstappen kijkt dan ook niet met een goed gevoel terug op de race in Hongarije. Als hij een speciale aflevering van de Red Bull-podcast Talking Bull wordt gevraagd naar zijn meest stressvolle moment van het jaar, hoeft hij niet lang na te denken: "Ik denk dat het weekend in Hongarije nogal bewogen was, laten ze we het zo zeggen. Ik denk liever niet aan dat weekend." Het raceweekend in Abu Dhabi leverde hem dan weer geen stress op: "Daar was niets meer om voor te vechten. We konden niets meer bereiken in de wereldkampioenschappen. Daarom was het minder stressvol voor mij, omdat het niet uitmaakte wat de uitkomst was. Het had geen invloed op het kampioenschap."