Bortoleto wil meer dan alleen Brazilië vertegenwoordigen: "Wil races winnen"

Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto zal volgend jaar bij Sauber zijn debuutseizoen gaan afwerken in de Formule 1. De 20-jarige is erg trots dat hij het autosportland Brazilië mag vertegenwoordigen op de grid, maar stelt dat hij grotere doelen heeft dan alleen zijn land vertegenwoordigen.

Gabriel Bortoleto heeft de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de opstapklassen. De Braziliaan won als rookie achtereenvolgens de titels in de Formule 3 en Formule 2 en bewees daarmee één van de grootste talenten van het moment te zijn in de formuleracing. Dit zag ook Audi-kopstuk Mattia Binotto, die Bortoleto voor de komende jaren bij het Formule 1-team van Sauber/Audi heeft vastgelegd.

De 20-jarige Bortoleto zal volgend jaar zijn debuutseizoen gaan afwerken, waardoor hij de eerste Braziliaan sinds 2017 - toen voormalig Ferrari- en Williams-coureur Felipe Massa de sport verliet na vijftien seizoenen - is die als fulltime coureur op de grid zal staan. In 2020 reed Pietro Fittipaldi nog wel twee races voor Haas als vervanger van Romain Grosjean, maar dat was dus als invaller.

"Mijn doel is groter dan dat"

Eindelijk zal Brazilië dus weer vertegenwoordigd worden op de F1-grid. Bortoleto is trots dat hij de rijder is die het Zuid-Amerikaanse land - dat vroeger de successen van wereldkampioenen Ayrton Senna, Nelson Piquet en Emerson Fittipaldi kon vieren - mag vertegenwoordigen. Al moet Bortoleto direct toegeven dat hij meer wil dan alleen zijn land vertegenwoordigen.

"Ik ben blij dat ik mijn land mag vertegenwoordigen, maar dat geeft me niet helemaal voldoening", vertelt de regerend F2-kampioen tegenover F1.com. "Ik wil mijn land vertegenwoordigen en het goed doen, maar ik wil in de toekomst ook races winnen en vechten voor belangrijke dingen. Maar eerst moet ik mezelf verbeteren als coureur en vooruitgang boeken in de Formule 1, dat is nu het belangrijkste voor mij. Maar mijn doel is groter dan dat. Ik ben niet alleen blij om Formule 1-coureur te zijn. Ik wil kunnen vechten voor dingen en mijn land trots kunnen maken op alles wat ik kan bereiken."