Het team van McLaren is ijzersterk aan het weekend in Bahrein begonnen. In de vrije trainingen waren ze veel sneller dan de rest, en in de tweede training zetten ze Max Verstappen op bijna een seconde achterstand. Lando Norris was echter niet tevreden, want hij spreekt van een verschrikkelijke dag.

Norris noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd. Deze sessie werd echter in het daglicht verreden, en was totaal niet representatief voor de kwalificatie van morgen. In de tweede vrije training waren de omstandigheden wél ideaal om een goede vergelijking met zaterdag te kunnen maken. McLaren was zeer snel, en ze waren een echte klasse apart. Grote rivaal Max Verstappen moest zelfs 0,825 seconden toegeven.

Verschrikkelijk

Ondanks de snelle tijden is Norris niet tevreden. De Britse wereldkampioenschapsleider is opvallend teleurgesteld als hij zich uitspreekt bij F1 TV: "Dit was verschrikkelijk. Dit was een moeilijke dag, omdat je je weer moet aanpassen aan de realiteit van dit circuit. Aan de moeilijkheden van het circuit, zo kan je het misschien beter zeggen. Het wordt leuk op zondag, aangezien de slijtage van de banden echt ongelooflijk was in vergelijking met de wintertest."

Snelheid zat er goed in

Toch is niet alles kommer en kwel volgens Norris. Hij heeft zelf ook wel door dat de snelheid er goed in zit. In de tweede training waren zijn teamgenoot Oscar Piastri en hijzelf ruim een halve seconden sneller dan wie dan ook. Norris kan dan ook niets anders doen dan concluderen dat het wel goed zit met de pace van McLaren: "Het is raar, want alles voelde echt verschrikkelijk aan. Toch staan we er qua snelheid best wel redelijk voor, dus uiteindelijk ging het best wel oké."

Norris is tot nu toe in elke Grand Prix op het podium gefinisht in 2025, en die reeks kan hij dit weekend voortzetten.