Bortoleto schaart zich in illuster rijtje met unieke prestatie

De 20-jarige Gabriel Bortoleto zal volgend jaar zijn debuutseizoen in de Formule 1 gaan afwerken. Hij tekende een meerjarige deal bij Sauber/Audi, en dat komt vooral door de enorme indruk die hij heeft gemaakt in de juniorenklassen. De Braziliaan won vorig jaar tijdens zijn debuutseizoen meteen het Formule 3-kampioenschap en wist in 2024 tijdens zijn debuutjaar in de Formule 2 ook direct de titel te veroveren. Met deze unieke prestaties schaarde hij zich in een illuster rijtje met Charles Leclerc, George Russell en Oscar Piastri. Zij zijn de enige vier coureurs die als rookie achtereenvolgens de titels in de Formule 3 en Formule 2 wonnen. Daar is Bortoleto erg trots op.

"Voor mij is het een eer om tussen deze namen te staan", vertelt de F2-kampioen tegenover F1.com. "Je ziet dat deze coureurs racewinnaars zijn in de Formule 1 en dat ze sterke kandidaten zijn om in de toekomst voor titels te kunnen strijden, dus voor mij is het een voorrecht om deel uit te maken van die lijst. Het zijn coureurs die erg sterk zijn en een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie die door F2 en F3 komt. Voor mij is het fijn om deel uit te maken van deze club. Nu gaat het erom vooruit te kijken en kijken wat ik in de Formule 1 kan doen."