Marko sluit ouderschapsverlof voor Verstappen uit

Max Verstappen wordt volgend jaar voor het eerst vader. De wereldkampioen staat bekend als een echte familieman, maar het lijkt er niet op dat hij kan rekenen op een aantal extra vrije dagen. Helmut Marko sluit namelijk uit dat Verstappen een race gaan overslaan.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten begin deze maand bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Grappend riep Verstappen dat een aantal extra strafpunten hem ouderschapsverlof kunnen opleveren. Verstappen heeft immers een flink aantal strafpunten verzameld in 2024. Het was overduidelijk een grapje van Verstappen, maar voor zijn concurrenten zou het niet slecht uitkomen als hij een race moet overslaan.

Ouderschapsverlof

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit dan ook uit dat Verstappen een race gaat overslaan vanwege de geboorte van zijn kind. Bij het Duitse Sport.de spreekt Marko zich uit: "Max is enorm op zijn familie gericht, maar racen blijft zijn prioriteit. Tenzij er zich natuurlijk zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen, maar daar houden we op dit moment eigenlijk geen rekening mee." De boodschap van Marko is dan ook duidelijk: "Hoe graag de concurrentie het ook ziet gebeuren, hij zal niet met ouderschapsverlof gaan."

Snelheid verliezen

Verstappen verwacht niet dat hij langzamer gaat worden zodra hij vader is. Eén veel gehoord verhaal is dat racende vaders ongeveer drie tienden per ronde verliezen. Marko maakt zich hier geen zorgen over, en stelt lachend dat Verstappen dan alsnog de snelste is: "Mocht dat bij Max ook het geval zijn, dan is hij binnen het bereik van enkele andere topcoureurs, maar dan zou hij er nog steeds net iets boven staan. Ook vanuit dat perspectief is het dus geen probleem."