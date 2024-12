Verstappen gaat Newey missen: "Was belangrijk dat hij erbij was"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een onrustig seizoen in de Formule 1. Max Verstappen werd wereldkampioen, maar ze verloren ook onder meer Adrian Newey. Verstappen baalt hiervan, maar hij stelt ook dat hij niemand kan dwingen om te blijven.

Red Bull had een lastig seizoen in de Formule 1. Ze verloren hun voorsprong op de concurrentie, en naast de baan was het ook zeer onrustig. Meerdere belangrijke namen kondigden hun vertrek aan, en vooral de exit van Adrian Newey was pijnlijk. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van Red Bull, en hij maakt de overstap naar het team van Aston Martin.

Niet dwingen

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst het team bij elkaar houdt. Toch is hij realistisch, en stelt hij in de Viaplay-special Simply Lovely dat het niet zijn taak was om Newey te overtuigen om langer te blijven: "Uiteindelijk is dat zo en dan moet je daar mee leven. Natuurlijk heb ik altijd gezegd dat ik het liefste zou hebben dat Adrian gewoon kon blijven, maar uiteindelijk kan je ook iemand niet dwingen te blijven."

Impact

Newey was belangrijk voor Red Bull, maar in de laatste jaren was zijn impact minder groot. Verstappen wil hier echter niet te makkelijk over denken: "Hij heeft dat hele team met Christian Horner, Helmut Marko en iedereen gemaakt tot wat het nu is. Op een gegeven moment kreeg hij ook andere projecten binnen het team. Ik moet ook zeggen dat het de laatste paar jaar niet een eenmansteam is geweest. Er zijn heel veel engineers die erbij betrokken zijn. Alleen was het wel fijn om zo iemand bij het team te hebben, dat als je vragen of ideeën had, dat je die kon uitwisselen. Daarom denk ik dat het wel altijd heel belangrijk was dat Adrian er toch bij was."