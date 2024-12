Verstappen ook door collega's aangewezen als beste coureur van 2024

Max Verstappen heeft zich voor het vierde jaar op rij gekroond tot wereldkampioen. Het zorgde ervoor dat de Nederlander door de Formule 1-teambazen eerder al unaniem werd verkozen tot de beste coureur van 2024. De Red Bull-rijder kan daar nu nog een prijs aan toevoegen, want hij is ook door de coureurs aangewezen als de beste rijder van het jaar.

Aan het einde van elk seizoen vraagt de site Formula1.com aan de F1-coureurs om hun concurrenten te beoordelen en hun beste tien coureurs te rangschikken. Op basis van deze lijstjes wijzen de rijders ieder jaar de beste coureur aan. Dit gebeurt op basis van het huidige F1-puntensysteem, op ieder lijstje krijgt de nummer één 25 punten, de nummer twee 18 punten en zo door tot de nummer tien die één puntje krijgt. Vervolgens worden de scores van elke coureur bij elkaar opgeteld en wordt zo de beste coureur van 2024 volgens de rijders aangewezen.

Nadat de teambazen Verstappen al aanwezen als de beste coureur van 2024, hebben de collega's van de Nederlander dat nu ook gedaan. Niet alle coureurs stemden, want Sergio Perez, Lewis Hamilton en Verstappen zelf dienden geen lijstje in. Maar van de overige zeventien rijders hebben acht coureurs De Red Bull-rijder op de eerste plaats gezet. Bij de overige coureurs stond Verstappen op zijn minst in de top vier.

Als we naar de rest van het lijstje kijken, zien we dat de coureurs exact dezelfde rijders in de top tien hebben geplaatst als de teambazen. Het podium wordt ook in dit lijstje gecompleteerd door Lando Norris en Charles Leclerc, maar over de nummers vier tot en met tien hebben de coureurs voor een andere volgorde gekozen. George Russell en Oscar Piastri maken de top vijf compleet en de overige coureurs zijn in deze volgorde geplaatst: Carlos Sainz, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

Ook in dit lijstje is er dus geen plaats voor Sergio Perez, die slechts als achtste eindigde in het kampioenschap en bij Red Bull volgend jaar vervangen zal gaan worden door Liam Lawson.