Teambazen wijzen Verstappen unaniem als beste F1-coureur van 2024 aan

Max Verstappen is voor het vierde jaar op rij door de Formule 1-teambazen verkozen tot de beste coureur van het seizoen. Het is echter de eerste keer dat een coureur door de teambazen unaniem wordt aangewezen als de beste rijder van het jaar.

Aan het einde van een Formule 1-seizoen vraagt de site Formula1.com aan alle teambazen in de Formule 1 om een lijst in te dienen met hun beste tien coureurs van het jaar. Op basis van deze lijsten wijzen de teambazen ieder jaar de beste Formule 1-coureur van 2024 aan. Dit gebeurt op basis van het huidige F1-puntensysteem, op ieder lijstje krijgt de nummer één 25 punten, de nummer twee 18 punten en zo door tot de nummer tien die één puntje krijgt. Vervolgens worden de scores van elke coureur bij elkaar opgeteld en wordt zo de beste coureur van 2024 volgens de teambazen aangewezen.

Max Verstappen, die dit jaar voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd, werd door de teambazen aangewezen als de beste coureur van 2024. Dit gebeurde met overmacht, want de Nederlander kreeg het maximale aantal punten (250). Dat is een unicum. De teambazen wijzen namelijk al zeven jaar bij Formula1.com de beste coureur van het seizoen aan door middel van deze lijstjes en het is de eerste keer dat de teambazen dezelfde rijder op de eerste plek zetten.

Op de tweede plek in het lijstje staat Lando Norris, die in het rijderskampioenschap ook achter Verstappen finishte. De Brit kreeg 72 punten minder dan de Nederlander. Hij staat ontving wel 57 punten meer dan Charles Leclerc, die het podium completeert. De overige coureurs in de top tien waren: Oscar Piastri, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Pierre Gasly.

Voor Hülkenberg en Gasly is het de eerste keer dat ze in dit lijstje de top tien behaalden. Voormalig teamgenoot van Max Verstappen, Sergio Perez, vinden we niet terug in de top tien.