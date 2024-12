Lawson minst ervaren coureur die overstapt van opleidingsteam naar Red Bull

Liam Lawson zal vanaf 2025 gaan racen voor het team van Red Bull Racing, waar hij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen zal worden. De Nieuw-Zeelander maakt deze overstap bijzonder snel, want hij heeft slechts twaalf Grands Prix achter zijn naam staan. Hiermee is hij de minst ervaren coureur die de overstap van het opleidingsteam van Red Bull naar het grote Red Bull Racing maakt.

Eind 2004 kocht het energiedrankenbedrijf Red Bull Jaguar Grand Prix op. Dit team werd omgedoopt tot Red Bull Racing dat vanaf 2005 in de Formule 1 racet. Maar dit was niet het enige team van Red Bull dat in de koningsklasse van de autosport actief is. Het Oostenrijkse energiedrankenbedrijf kocht eind 2005 het Minardi van Paul Stoddart en doopte dit om in Scuderia Toro Rosso, wat het opleidingsteam van Red Bull Racing werd.

In de loop der jaren hebben veel jonge talenten de overstap gemaakt van het opleidingsteam naar het grote Red Bull Racing. Denk aan Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel. En ook volgend jaar zal er weer een Red Bull-junior de overstap gaan maken naar de formatie uit Milton Keynes. Liam Lawson maakt namelijk de overstap van opleidingsteam Visa Cash App Racing Bulls naar Red Bull Racing, en zal bij dat team de vervanger zijn van de slecht presterende Sergio Perez.

Lawson minste GP's achter zijn naam bij overstap

De Nieuw-Zeelander heeft echter pas elf Grands Prix achter zijn naam staan, waardoor hij de minst ervaren coureur is die de overstap maakt van het opleidingsteam van Red Bull naar het grote Red Bull Racing. Hij lost hiermee Alexander Albon af, die tot dusver de rijder was die het snelst de overstap mocht maken naar Red Bull Racing. De Thais-Britse rijder mocht in 2019 na slechts twaalf races gereden te hebben voor Toro Rosso de overstap maken naar de formatie uit Milton Keynes, maar kon daar naast Verstappen geen potten breken.

Met slechts elf Grands Prix achter zijn naam, laat Lawson enkele grote namen achter zich. Zo mocht Max Verstappen 'pas' na 23 Grands Prix de overstap maken naar Red Bull, maakte viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel na 26 Grands Prix de overstap naar de Oostenrijkse renstal en maakte achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo na 50 F1-races promotie naar de renstal uit Milton Keynes.