Marko verbindt voorwaarde aan succes Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen zal vanaf 2025 gaan racen voor het team van Ferrari. Red Bull-adviseur verwacht veel van Hamilton op de zondagen, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan.

Nog voor het Formule 1-seizoen 2024 van start ging, werd er al een sensationele transfer aangekondigd. De 39-jarige Lewis Hamilton zou namelijk zijn laatste seizoen gaan rijden voor Mercedes en kondigde aan dat hij vanaf 2025 bij Ferrari de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc zal gaan worden. De Brit is misschien ook wel toe aan een overstap. Hij had onwijs veel moeite met de W15 en kende niet bepaald een geweldig jaar. Hij viel viermaal uit in Q1 en eindigde slechts als zevende in het kampioenschap. Hamilton klaagde dan ook meermaals over zijn W15, gaf aan uit te kijken naar het einde van het seizoen en overwoog na de Grand Prix van Brazilië zelfs om vroegtijdig te vertrekken bij Mercedes.

Wereldklasse

Het is echter de vraag of Hamilton het gemakkelijker zal krijgen bij Ferrari. Hij worstelt namelijk onwijs tijdens de kwalificaties en zal het moeten gaan opnemen tegen één van de sterkste coureurs op het gebied van kwalificeren, Charles Leclerc. Dit weet ook Red Bull-adviseur Helmut Marko, al verwacht hij wel dat Hamilton tijdens de races de overhand zal houden. "Over Lewis Hamilton in de Ferrari kunnen we enthousiast zijn. Met Charles Leclerc zal hij in de kwalificatie één van de sterkste tegenstanders hebben. Als de auto goed is, kan hij nog steeds van wereldklasse zijn in de race", stelt de Oostenrijker in zijn column voor Speedweek.

"Daar komt hij zijn bed niet voor uit"

Marko stelt dat er wel een voorwaarde verbonden is aan de goede prestaties van Hamilton op de zondagen. "Maar we zagen ook bij Mercedes dat zijn motivatie gelimiteerd was als de auto niet zo goed was. Hij heeft de wetenschap nodig dat hij zijn auto naar het podium kan brengen. Voor een tiende plaats komt hij zijn bed niet uit."