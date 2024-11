Hamilton dacht serieus na over Mercedes-exit na Brazilië

Lewis Hamilton begint dit weekend aan zijn laatste triple header als Mercedes-coureur. In Brazilië was hij zwaar teleurgesteld na een rampzalige race. Hij leek te hinten op een vroegtijdige exit bij Mercedes, en in Las Vegas geeft hij toe dat hij hier serieus over na heeft gedacht.

Hamilton stapt na dit jaar over naar Ferrari, maar hij wilde dit seizoen wel op een mooie manier afscheid nemen van Mercedes. Een mooi afscheidsjaar lijkt er echter niet in te zitten. Hamilton heeft het enorm zwaar, en na een nieuwe teleurstelling in Brazilië meldde hij zich teleurgesteld op de boordradio. Hij suggereerde dat het zijn laatste race kon zijn, en stelde na afloop in een interview dat hij op vakantie kon gaan.

Frustrerend

Mercedes stopte de geruchtenmolen door te stellen dat hij doelde op de medewerkers die niet naar de laatste triple header gingen. In Las Vegas laat Hamilton aan Sky Sports weten dat het toch iets anders ligt: "Ik bedoel, op dat moment was dat hoe ik me voelde, ik wilde echt niet meer terugkomen na dat weekend. Maar ik denk dat het gewoon iets natuurlijks is. Het is frustrerend als je zo'n seizoen hebt. Ik weet zeker dat ik niet nog een keer zo'n seizoen ga hebben, ik ga er ten minste alles aan doen dat het niet nog een keertje gebeurt."

Strijdbaar

Hamilton heeft zijn Mercedes-avontuur echter niet vroegtijdig beëindigd. In Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi wil hij gaan vlammen voor een waardig afscheid. Hij gaat daarmee beginnen in de straten van de gokstad. Hamilton blijft dan ook strijdbaar: "Op dat moment was het geen geweldig gevoel, maar ik ben hier. Ik sta sterk in mijn schoenen, en ik ga absoluut alles geven voor deze laatste paar races."