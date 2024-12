Inhaalmanoeuvre Colapinto verkozen tot inhaalactie van het jaar

Franco Colapinto heeft een geweldig 2024 achter de rug. De Argentijn won zijn eerste Formule 2-race en maakte een tikkeltje onverwachts promotie naar de Formule 1. Als klap op de vuurpijl is de inhaalactie van de 21-jarige rijder op Alonso in Austin door de fans verkozen als dé inhaalactie van het jaar.

Voor Williams-junior Franco Colapinto was 2024 een zeer bijzonder jaar. De Argentijn begon aan zijn eerste volledig Formule 2-seizoen voor MP Motorsport en dit was zeker niet zonder succes. Hij boekte tijdens zijn vierde weekend al zijn eerste zege door Paul Aron achter zich te houden tijdens de sprintrace in Imola. Daarna eindigde hij ook nog op het podium tijdens de hoofdraces in Spanje en Oostenrijk.

De 21-jarige stond na tien raceweekenden op een zesde plaats in het kampioenschap met 96 punten, totdat hij na de Grand Prix van Nederland en tikkeltje onverwachts werd gepromoveerd naar het team van Williams. Logan Sargeant crashte tijdens de derde training in Zandvoort voor de zoveelste keer in 2024 en dat was voor teambaas James Vowles de druppel die de emmer deed overlopen. Hij ontsloeg de Amerikaan en wees Colapinto aan als zijn vervanger.

Colapinto maakt veel indruk

Zodoende mocht de jonge rijder uit Pilar het seizoen afmaken bij het team uit Grove. Hij maakte direct veel indruk door Albon het vuur aan de schenen te leggen en zelfs te verslaan tijdens de kwalificatie in Bakoe. En daar bleef het niet bij, want in Bakoe (zevende) en de Verenigde Staten (tiende) wist hij bovendien punten te scoren. Het zorgde ervoor dat er een Francomania ontstond. Argentijnse fans reisden af naar de Grands Prix, in zijn thuisland is er weer interesse in het organiseren van een Formule 1-race en Colapinto kon zelf rekenen op interesse van teams als Alpine en Red Bull.

Crashes

Het seizoen ging echter wel als een nachtkaars uit voor Colapinto, die in Brazilië en Las Vegas in totaal drie FW46's compleet afschreef. De Red Bull-geruchten begonnen af te nemen, en voor het eerst kreeg Colapinto een beetje kritiek. In zijn laatste twee races viel hij bovendien uit, waardoor zijn seizoen op een teleurstellende wijze ten einde kwam.

Prijs

Toch sluit Colapinto het seizoen met een positieve noot af. De fans hebben zijn inhaalactie op Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten verkozen tot inhaalactie van het jaar. De Argentijn haalde de Spanjaard in de 23e ronde van die race in voor P10 en dat deed hij aan de binnenkant van bocht twaalf.