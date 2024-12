Piastri rijdt alle rondjes in 2024, Verstappen komt net te kort

Het team van McLaren kende dit jaar een geweldig seizoen. Ze pakten de constructeurstitel, maar de auto bleek ook zeer betrouwbaar te zijn. McLaren-coureur Oscar Piastri heeft dit seizoen namelijk als enige alle racerondjes gereden, terwijl Lando Norris er slechts een paar moest missen.

Piastri is dit jaar de enige coureur die alle 1444 racerondjes heeft afgelegd. De Australiër kende een sterk seizoen in zijn tweede jaar in de Formule 1, want hij sloot het kampioenschap af op de vierde plaats met 292 WK-punten. Het klassement van de meest gereden racerondjes sluit hij dus winnend af. Zijn teamgenoot Lando Norris reed 1437 rondjes, goed voor 99,52 procent van het aantal rondjes dat hij had kunnen rijden.

Wereldkampioen Max Verstappen viel dit jaar uit in Australië, waardoor hij niet in de buurt komt van de cijfers van de McLarens. De Nederlander reed dit jaar 1389 rondjes, wat neerkomt op 96,16 procent van het totaal. Verstappen eindigt hiermee op de vijfde plaats in dit 'klassement', want George Russell (1423 rondjes) en Charles Leclerc (1413 rondjes) waren vaker te vinden op het asfalt. Verstappens afzwaaiend Red Bull-teamgenoot Sergio Perez reed dit jaar 1264 rondjes, en daarmee eindigt hij in de middenmoot. De coureur die dit jaar deelnam aan alle raceweekenden en de minste rondjes reed, was Alexander Albon. Hij reed 'slechts' 1139 rondjes, en dat kwam mede door het feit dat hij de race in Brazilië niet kon rijden.