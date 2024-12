De overige F1-records die zijn verbroken of geëvenaard in 2024

Tijdens het Formule 1-seizoen 2024 werden er veel records verbroken of geëvenaard. Veel racefans zullen in de eerste plaats denken aan Max Verstappen, maar de Nederlander is zeker niet de enige die die dit jaar een record op zijn naam schreef. GPToday.net zet de overge records voor je op een rijtje.

Overwinning op Silverstone levert Hamilton records op

Lewis Hamilton had na de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 al meer dan tweeënhalf jaar geen race meer gewonnen in de Formule 1, maar afgelopen seizoen was het weer eens raak. De 39-jarige Brit won op 7 juli 2024 zijn thuisrace op het circuit van Silverstone, waardoor hij twee jaar, zeven maanden en twee dagen na zijn laatste overwinning in Jeddah weer eens als eerste over de finish kwam tijdens een Formule 1 Grand Prix.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu negen keer gewonnen op Silverstone en dat heeft hem meerdere records opgeleverd. Zo heeft hij de records van meeste overwinningen in één Grand Prix en meeste overwinningen op één circuit nu alleen in handen. Hij deelde dit record met Michael Schumacher, die acht keer de Grand Prix van Frankrijk won op Magny-Cours. Daarnaast heeft hij de record voor de meeste overwinningen tijdens een thuisrace nu alleen in handen. Ook dit record deelde hij met Schumacher, die acht keer won in Duitsland.

En dat was nog niet alles. Hamilton werd ook de eerste F1-coureur die in zestien verschillende seizoenen een Grand Prix wist te winnen, werd de eerste rijder die na zijn 300ste Grand Prix nog een race wist te winnen in de koningsklasse en scherpte zijn record aan wat betreft coureurs met de meeste podiumplaatsen tijdens een thuisrace (14).

Hamilton scherpt records aan in België

De overwinning op Silverstone was echter niet zijn enige overwinning van het seizoen. Drie weken na zijn zege in Engeland won hij ook de Grand Prix van België. In eerste instantie kwam de Brit als tweede over de finish achter teamgenoot George Russell, maar de W15 van de man uit King's Lynn bleek na de race anderhalve kilo te licht te zijn en dus ging de overwinning naar Hamilton. Hierdoor scherpte hij een aantal records aan.

Het eerste record is de meeste overwinningen in de Formule 1. Hij had voor de Grand Prix van Engeland van 2024 103 zeges op zijn naam staan. Dit aantal scherpte hij op Silverstone aan tot 104 en op Spa-Francorchamps zelfs tot 105. Ook het aantal overwinningen met één constructeur en met één motorleverancier scherpte de zevenvoudig wereldkampioen aan met zijn twee Grand Prix-overwinningen dit jaar. Hamilton, die in 2025 naar Ferrari zal vertrekken, blijft hierdoor steken op 84 overwinningen met het team van Mercedes en 105 met een Mercedes-motor.

Tot slot reed Hamilton ook nog een record van Kimi Raikkonen uit de boeken. Het gaat om het tijdsbestek tussen de eerste en laatste overwinning. De Fin won op 3 maart 2003 in een McLaren zijn eerste Grand Prix in Maleisië en boekte zijn laatste overwinning in Austin op 21 oktober 2018 in een Ferrari. Hierdoor zit er vijftien jaar, zes maanden en achtentwintig dagen tussen zijn eerste en laatste overwinning in de koningsklasse, wat tot aan de race op Silverstone dit jaar een record was. Hamilton schreef dit record echter op zijn naam door zijn thuisrace te winnen in 2024. De Brit won zijn eerste Grand Prix op 10 juni 2007 in Canada en zijn laatste op 7 juli 2024 in Engeland. Hierdoor zit er zeventien jaar en zevenentwintig dagen tussen zijn eerste en laatste overwinning.

Maar ook dit record scherpte de zevenvoudig wereldkampioen drie weken later alweer aan door op Spa-Francorchamps te zegevieren. Hierdoor kwam het record qua tijdsbestek tussen de eerste en laatste overwinning van een coureur op zeventien jaar, één maand en achttien dagen te staan.

Grootste gat tussen twee titels

Het team van McLaren introduceerde tijdens de zesde Grand Prix van 2024 in Miami een groot upgradepakket en vanaf dat moment streed de renstal bijna ieder weekend mee om de pole positions, Grand Prix-zeges en podiumplaatsen. Het zorgde ervoor dat McLaren een achterstand van meer dan 100 punten goedmaakte op Red Bull, waardoor ze in Bakoe de leiding in het constructeurskampioenschap overnamen van de Oostenrijkse formatie.

Het was de eerste keer sinds begin 2014 dat de formatie uit Woking aan de leiding van het constructeurskampioenschap ging en deze leiding gaven ze, ondanks een eindsprint van Ferrari, niet meer uit handen. Hierdoor pakte McLaren voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel in de Formule 1. Dit betekent dat het team uit Woking voor het in 26 jaar de titel bij de teams weer eens wist te pakken. Zodoende heeft McLaren nu het record voor het grootste gat tussen twee constructeurstitels in handen. Ferrari had dit record in handen. Het Italiaanse team won in 1999 na zestien jaar weer een keer de titel.

Punten voor twee verschillende teams in eerste twee races

Sommige reservecoureurs moeten jaren wachten tot ze een keer een kans krijgen op een invalbeurt in de Formule 1, maar dat gold niet voor Oliver Bearman. De 19-jarige Brit mocht in 2024 maar liefst drie (!) keer invallen. In Saoedi-Arabië verving hij Carlos Sainz - die een blindedarmontsteking had - bij Ferrari en in Bakoe en São Paulo was hij de vervanger van Kevin Magnussen, die niet kon racen vanwege een schorsing en ziekte.

Bearman bleek een ware super-sub en scoorde tijdens zijn eerste twee invalbeurten - in Jeddah en Bakoe - direct punten voor Ferrari en Haas. Hij kwam in Saoedi-Arabië als zevende over de finish en in Azerbeidzjan als tiende. Hierdoor heeft Bearman, die volgend jaar op de F1-grid zal staan als Haas-coureur, een F1-record op zijn naam geschreven. Hij is de eerste coureur ooit die punten wist te scoren voor twee verschillende teams in zijn eerste twee races.

Podiumplaatsen

En alsof Hamilton tijdens de races in Engeland en België nog niet genoeg records op zijn naam had geschreven, was het tijdens de Grand Prix van Las Vegas opnieuw raak. De 39-jarige moest de race in de gokstad aanvangen vanaf P10 en leek een podiumplaats te kunnen vergeten, maar niks bleek minder waar. Hamilton reed een dijk van een race en leek aan het einde van de Grand Prix zelfs nog aanspraak te kunnen maken op de zege. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats achter teamgenoot George Russell, maar het zorgde ervoor dat de man uit Stevenage opnieuw een aantal records aanscherpte.

Hamilton heeft zijn records qua meeste podiumplaatsen in de Formule 1 en meeste podiumplaatsen met één motorleverancier aangescherpt tot 202 en scherpte de meeste podiumplaatsen met één constructeur aan tot 153. Het Las Vegas Strip Circuit werd bovendien het 36e circuit waarop Hamilton een podiumplaats wist te bemachtigen. Max Verstappen staat in dat lijstje op de tweede plek met 31 verschillende circuits.

Zeven meervoudige GP-winnaars in één seizoen

Het Formule 1-seizoen 2024 leek opnieuw uit te gaan draaien in de grote Max Verstappen-show. De Nederlander domineerde de sport in 2022 en 2023 en won gedurende die twee jaar 34 van de 46 Grands Prix. Alles wees erop dat dit het dit jaar opnieuw die kant op zou gaan. Verstappen won zeven van de eerste tien races en zowel in het rijders- als het constructeurskampioenschap stonden de Nederlander en Red Bull Racing er goed voor. Daarna begon de Oostenrijkse formatie echter te worstelen met de RB20, waardoor er vooraan het veld een zeer spannend strijd ontstond tussen Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes.

De marges waren vaak zo klein dat er meerdere teams en coureurs een Grand Prix konden winnen en dit leverde uiteindelijk een onvoorspelbaar en uniek seizoen op met veel verschillende race-winnaars. Het Formule 1-seizoen 2024 zal daarom zelfs de recordboeken ingaan. Zeven coureurs wisten twee of meer Grands Prix te winnen en dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Formule 1. Eerder waren al wel F1-seizoenen waarin meer dan zeven coureurs wisten te winnen - zoals in 1982, toen elf verschillende coureurs een GP wisten te winnen - maar niet alle coureurs wisten twee of meer keer te winnen.

Hieronder een overzicht van het aantal overwinningen per coureur in 2024:

Eerste rijdersduo met eerste zege en constructeurstitel in hetzelfde jaar

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wonnen in 2024 beiden hun eerste Formule 1-race. Norris won zijn eerste Grand Prix in Miami, terwijl Piastri zijn eerste race won op de Hungaroring. Mede door deze twee overwinningen wist het rijdersduo McLaren de constructeurstitel te bezorgen. Zij schreven daarmee ook een record op hun naam als coureurs line-up. Norris en Piastri werden namelijk het eerste rijdersduo dat het constructeurskampioenschap wint in hetzelfde jaar dat ze hun eerste Grand Prix wisten te winnen.

Meeste starts zonder overwinning Hulkenberg

Nico Hülkenberg kende een uitstekend seizoen bij Haas. Hij scoorde 41 punten en speelde een grote rol in het behalen van de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De Duitser zal volgend jaar de overstap gaan maken naar het team van Sauber, en dat doet hij met twee ongewilde records op zak. Hülkenberg heeft 227 Grands Prix in de Formule 1 gereden en heeft nog altijd geen overwinning en geen podiumplaats op zijn naam geschreven. Hierdoor heeft hij nog altijd de records voor meeste Grands Prix zonder overwinning en meeste Grands Prix zonder podiumplaats op zijn naam staan.

Meeste starts zonder aan de leiding te hebben gereden

Eerder dit jaar werd bekend dat Kevin Magnussen aan het einde van 2024 bij het team van Haas zou vertrekken. De 32-jarige Deen vertrekt daardoor voor de tweede keer uit de Formule 1 en heeft dat gedaan met een ongewild record op zak. Hij heeft 185 races gereden in de koningsklasse van de autosport en heeft geen enkele ronde aan de leiding van een Grand Prix gereden.

In 2022 behield hij na zijn start vanaf pole wel de leiding tijdens de sprintrace op Interlagos, waardoor hij twee ronden van die race aan de leiding reed. Maar tijdens een daadwerkelijke F1 Grand Prix heeft de Deen geen enkele ronde aan de leiding gereden.

Alle ronden in een seizoen rijden

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die alle ronden gedurende een seizoen reed. In 2002 reed hij alle 1090 ronden. Het duurde daarna erg lang voordat iemand dit record van Schumacher kon evenaren. Het was Lewis Hamilton die in zijn Mercedes-bolide in 2019 ook alle 1262 ronden heeft gereden. Zij reden echter wel minder ronden dan Max Verstappen die zich vorig jaar bij de twee zevenvoudig wereldkampioenen voegde. Hij wist alle 1383 ronden te rijden in 2023. McLaren-rijder Oscar Piastri werd afgelopen seizoen de vierde rijder die alle ronden in een Formule 1-seizoen wist te rijden. De Australiër reed alle 1444 ronden in 2024 en mag zich zodoende voegen bij een zeer indrukwekkend rijtje.