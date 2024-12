Horner hint op zeer vroege Red Bull-launch

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft de line-up rond, en ze werken hard aan de nieuwe auto. Christian Horner hint op een vroege presentatie, ver voor het officiële launch evenement van de Formule 1.

De Formule 1 wil volgend jaar iets bijzonders gaan doen. In de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen organiseren ze namelijk een speciaal launch evenement. Op 18 februari zullen alle teams en coureurs aanwezig zijn om hun livery aan het publiek te tonen. Dat betekent echter niet dat er geen losstaande prestaties zullen zijn. Naast de gezamenlijke launch, houden teams ook hun eigen evenementen.

Ferrari doet dat één dag na het evenement van de Formule 1, en ook Red Bull heeft plannen. Teambaas Christian Horner spreekt zich uit bij Sky Sports: "Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd door een aantal problemen op te lossen en de performance van de auto te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de pole position en zege in Qatar en de zege van Max in Brazilië. We waren erg competitief in de sprintraces in Brazilië en Austin. Dit is de eerste keer dat Adrian Newey geen input levert voor de nieuwe auto, dus het is aan het team om de uitdaging aan te gaan. Ik heb er echter vertrouwen in dat ze het kunnen. Ze beschikken over genoeg kracht en diepgang. We zullen zien hoe de RB21 eruitziet als hij eind januari wordt onthuld."