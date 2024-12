Ferrari kondigt presentatiedatum van nieuwe auto aan

Het team van Ferrari heeft bekendgemaakt op welke datum ze het doek gaan trekken van hun nieuwe auto. De Italiaanse renstal heeft al eerste de launchdatum gedeeld. Het publiek zal kennis gaan maken met de nieuwe auto voor 2025 op 19 februari.

Het aankomende voorseizoen zal er anders uit gaan zien dan in de voorgaande jaren. De Formule 1 maakte vorige maand bekend dat ze een speciaal launch evenement hebben gepland voor 2025. Op 18 februari zullen alle teams en coureurs aanwezig zijn tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Hier zullen alle nieuwe wagens aan de wereld worden getoond. Ook Ferrari is hier gewoon bij aanwezig.

Bij Ferrari kiezen ze er dus ook voor om een eigen launch te organiseren. Eén dag na het evenement in Londen zullen ze zelf het doek trekken van de nog naamloze wagen. Het wordt een speciaal moment, want het is de onthulling van de eerste Ferrari waarmee Lewis Hamilton gaat rijden. De zevenvoudig wereldkampioen komt over van Mercedes en vervangt vanaf volgend jaar Carlos Sainz. Hamilton gaat een rijdersduo vormen met Charles Leclerc. De Monegask eindigde dit jaar als derde in het wereldkampioenschap en hij zal in 2025 zijn blik gaan richten op een betere prestatie.