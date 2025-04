Horner baalt van pijnlijke crash Tsunoda

Yuki Tsunoda begon dit seizoen sterk in de Racing Bulls en werd al snel omgewisseld met Liam Lawson. Sinds Japan rijdt de Japanner in de Red Bull en laat daar dan ook al grote stappen zien. De Japanner behaalde in zowel Bahrein als Saudi-Arabië Q3 en wist in Bahrein ook twee punten te pakken.

In Saudi-Arabië crashte hij helaas. Tsunoda startte vanaf plek 8, maar bij de start probeerde Pierre Gasly, Alpine-coureur, Tsunoda in te halen. Gasly crashte gelijk, maar Tsunoda kon nog terug naar de pits.

Niet meer verder

Na een onderzoekje door de monteurs kwamen ze al snel tot de conclusie dat de Red Bull-coureur niet meer verder kon. Tsunoda's auto werd aan de kant gezet en hij kon dus geen punten behalen deze race. Christian Horner zag het ergens wel positief in. De Britse teambaas zegt dat Tsunoda veel betere prestaties had kunnen leveren en er dus geen probleem is in de komende races.

"Het was jammer voor Yuki," vertelde Horner aan de internationale media. "Zijn Q2-tijd (van 1:27,990), als hij die had herhaald in Q3, had hem zesde op de grid gezet. (Tsunoda reed een 1:28.204 in Q3, 0,040s achter Carlos Sainz en 0,003s achter Lewis Hamilton, red.)."

Fatsoenlijke punten

"Het was een race-incident met Pierre, hij zat tegen de muur, en ze gingen naar de meeting van de stewards en beide coureurs accepteerden dat het een race-incident was. Dus het was vervelend voor hem, want hij zou gelijk hebben meegedaan in de strijd om fatsoenlijke punten."

Tsunoda heeft dus volgens Horner nog niets om te vrezen. Hij loopt goed op schema en doet het beter dan Liam Lawson. Hoewel Tsunoda nog maar vijf punten heeft behaald dit seizoen en ook nog maar gedeeld veertiende staat met Carlos Sainz en oud-teamgenoot Isack Hadjar, loopt de Japanner dus goed. De grote punten blijven nu nog uit, maar volgens Horner moet dat ook een kwestie van tijd zijn.