Briatore haalt uit naar Alpine: "Daar was veel incompetentie voor nodig"

Voor het team van Alpine was de zomer van 2022 er één om snel te vergeten. De renstal uit Enstone-Viry raakte zowel Fernando Alonso als supertalent Oscar Piastri kwijt. Alpine-adviseur en manager van Alonso, Flavio Briatore, kan het niet anders dan 'incompetentie' noemen en stelt dat hij er alles aan zal doen om een dergelijke situatie bij Alpine te voorkomen.

Het team van Alpine had in 2022 Fernando Alonso en Esteban Ocon onder contract staan, terwijl Alpine-junior en Formule 2-kampioen Oscar Piastri op de stoel van reservecoureur zat. Hoewel de Australiër graag naar de Formule 1 wilde, wilde Alpine graag verder met tweevoudig wereldkampioen Alonso. Maar naar verluidt zou de Spanjaard een aanbod hebben gekregen van de renstal uit Enstone-Viry waarover de 32-voudig GP-winnaar niet tevreden was.

Hij besloot vervolgens om verder te kijken en maakt op 1 augustus 2022 bekend dat hij de overstap zou gaan maken naar het team van Aston Martin. Alpije schakelde daardoor over naar Alpine-junior Piastri en maakte op 2 augustus 2022 middels een persbericht wereldkundig dat de man uit Melbourne het stoeltje van Alonso zou gaan overnemen. Dat werd meteen ontkend door de Australische coureur. Hij had op 4 juli namelijk al een contract getekend bij het team van McLaren voor 2023 en 2024, en deze overstap zou definitief worden vanaf augustus 2022. In zijn contract stond namelijk dat op 1 augustus 2022 de optie van Alpine op de diensten van Piastri zou verlopen, wat betekende dat Piastri de overstap mocht maken naar een ander team.

De Franse renstal was er echter van overtuigd dat Piastri een contract had getekend bij hen voor 2023 en wilde de voormalig F2-kampioen niet zomaar laten gaan. Zij dreigden met een rechtszaak tegen Piastri om compensatie te krijgen, maar de zaak kwam eerst bij de Contract Recognition Board van de FIA terecht. Daarin werden McLaren en Piastri in het gelijkgesteld, waardoor Piastri definitef naar McLaren kon overstappen.

"De fouten waren het schuld van het management"

Volgens de huidige Alpine-adviseur en manager van Alonso, Flavio Briatore, wilde de man uit Oviedo wel blijven bij Alpine. "Er was veel incompetentie voor nodig om twee coureurs als Fernando Alonso en Oscar Piastri in één zomer te verliezen", begint de Italiaan kritisch tegenover Auto, Motor und Sport. "We wilden het contract in Canada tekenen. Toen verdween Laurent Rossi plotseling. We konden geen contact meer met hem opnemen. Dat was het moment waarop ik begon te praten met Lawrence Stroll van Aston Martin."

"We hadden zelfs een aanbod van Williams", vervolgt Briatore. "Ik zei tegen hen: 'Zorg eerst dat je de zaken op orde hebt.' Uiteindelijk hebben we bij Aston Martin getekend, omdat we niet op het juiste spoor konden komen met het management van Alpine. De fouten waren de schuld van het management."