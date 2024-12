Norris verslaat Verstappen in opvallend klassement

Lando Norris kende dit jaar een sterk seizoen in de Formule 1. Hij kon Max Verstappen niet verslaan in de strijd om de wereldtitel, maar op een ander vlak presteerde hij wel beter dan de Nederlander. Hij reed namelijk de meeste snelste rondes van het jaar.

Norris deed er dit jaar alles aan om de titelstrijd van Verstappen te winnen. Hij was regelmatig sneller, maar Verstappen wist ook maximaal te scoren. Verstappen prolongeerde in Las Vegas zijn wereldtitel, waarna Norris zich richtte op de constructeurstitel voor McLaren. Dankzij zijn zege in Abu Dhabi werd McLaren constructeurskampioen, en Norris sloot daarmee zijn goede seizoen met een hoogtepunt af.

Norris was dit seizoen de coureur met de meeste snelste rondes. Zes keer noteerde hij de snelste raceronde, en daarmee was hij met afstand de beste coureur op dit vlak. Charles Leclerc en Max Verstappen reden allebei drie keer de snelste ronde, en daarmee kwamen ze niet in de buurt van Norris. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell deelden de derde plaats in dit klassement met Fernando Alonso. De drie coureurs noteerden twee keer de snelste raceronde in het afgelopen Formule 1-seizoen. Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Kevin Magnussen reden allemaal één keer de snelste ronde.