Sauber gaat debutante Felbermayr steunen in F1 Academy

Het team van Sauber heeft bekendgemaakt welke coureur ze gaan steunen in het aankomende F1 Academy-seizoen. De Zwitserse renstal heeft een nieuwe naam binnengehaald in de persoon van Emma Felbermayr. Ze zal gaan rijden voor het team van Rodin.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om een coureur te steunen in de F1 Academy. In de klasse voor vrouwelijk talent mogen ze dan rijden in de kleuren van de teams uit de koningsklasse. Sauber heeft ervoor gekozen om te gaan samenwerken met de zeventienjarige Oostenrijkse Felbermayr. Het wordt haar eerste seizoen in de single-seaters, in de voorgaande jaren reed ze in de karts.

Sauber steunde dit jaar de Duitse Carrie Schreiner, maar zij verlaat de F1 Academy. Felbermayr gaat rijden voor het team van Rodin, waar ze de teamgenoot wordt van McLaren-talent Ella Lloyd. Felbermayr zal aankomend seizoen ook in de Formula Winter Series en het Spaanse Formule 4-kampioenschap gaan rijden voor Rodin. Sauber is het zevende team dat bekend heeft gemaakt wel coureur ze in 2025 steunen in de F1 Academy. Aankomend jaar zal er met Nina Gademan minstens één Nederlander actief zijn in de klasse, ze wordt gesteund door Alpine. Mogelijk komen er nog Nederlanders bij.