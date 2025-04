Volgende maand mogen gamefans weer aan de slag met de nieuwe F1 25-game. De game zit boordevol met updates en upgrades en zo is ook de bekende game mode My Team op de schop gegaan. De Gamemodus verandert voor het eerst sinds de komst in 2020!

Het idee is dat jij, de speler, je eigen team hebt. Hoewel het eerst was dat je zowel coureur als eigenaar bent is dat nu niet meer het geval. Jij neemt als eigenaar twee coureurs aan en die bestuur je dan naar keuze.

Management focused

Als teameigenaar in My Team blijf je dus echt eigenaar en geen coureur meer. Je moet nu ook veel meer de auto gaan updaten. Je moet voortaan kiezen of je de auto per coureur wil updaten, of dat je ze tegelijk update. Zo gaan coureurs echt hun eigen race leiden en is het minder erg computer.

Je moet voortaan echt je personeel gaan binnen hengelen. Met contracten en geheime meetings moet je coureurs gaan werven. Het is echter wel zo dat als een andere coureur daarachter komt je de sjaak bent.

Meer updates

Je moet meer doen dan alleen managen, zo kan je alsnog in de auto zitten, maar dan rij je als een van de twee coureurs. Bijvoorbeeld je hebt Max Verstappen en Oscar Piastri in je team, dan kies je iedere race welke van de twee je wil zijn.

Iets compleet nieuws in My Team is de fanbase. Iedere beslissing die je gaat maken als manager / eigenaar heeft te maken met de uiteindelijke fanbase. Je kan dus door goede beslissingen te maken, overwinningen te pakken en veel punten binnen te hengelen steeds meer fans werven en dan heb je als team meer aanzien.

Driver Icons

De laatste update voor het vernieuwde My Team is Driver Icons. Je kan in je team zowel Max Verstappen als Ayrton Senna hebben. De Driver Icons zijn de beste coureurs in de geschiedenis van de F1. Ayrton Senna, Michael Schumacher en Jenson Button zijn sowieso al bevestigd als zo'n Driver Icon.