De Formule 1-coureurs van 2024: Franco Colapinto, populaire superster

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel zes: Franco Colapinto, de populaire invaller.

Naam: Franco Colapinto (Argentinië, 27 mei 2003)

Eindklassering 2024: Negentiende

WK-punten: 5

Beste klassering: Achtste (Azerbeidzjan)

Zelden was een invalcoureur in de Formule 1 zo populair als Franco Colapinto. Hij reed negen Grands Prix voor Williams, terwijl niemand zag aankomen dat hij überhaupt zou debuteren in de sport. Het begon het jaar in de Formule 2 bij het Nederlandse MP Motorsport. Zijn Formule 2-seizoen was zeker niet slecht, maar het was ook niet een seizoen wat hem een hotseat voor een F1-zitje zou plaatsen. Toch gebeurde dat, en dat zorgde voor een enorme boost van de koningsklasse in Argentinië.

Eind 2023 mocht Colapinto voor het eerst proeven aan de Formule 1. Hij was onderdeel van de opleidingsploeg van Williams, en de Britse renstal liet hem rijden tijdens de post season test in Abu Dhabi. Daarna leek hij een beetje uit beeld te raken, maar Williams liet hem dit jaar een vrije training rijden in Silverstone. Niet veel mensen hadden verwacht dat deze Argentijnse knul daarna zou uitgroeien tot één van de smaakmakers van de Formule 1.

Francomania

In Zandvoort raakte het geduld van Williams met Logan Sargeant op. De Amerikaan was hard gecrasht in de derde vrije training, en bij Williams werd er hardop gesproken over een vervanger. In de media werd veelvuldig gesproken over Mick Schumacher en Liam Lawson, maar Williams-teambaas James Vowles wilde geen coureur lenen. Hij keek naar zijn eigen Academy, en daar stond Colapinto klaar. Daags na de Nederlandse Grand Prix werd Colapinto gepresenteerd, en in Monza nam hij plaats in de wagen.

Op de tribunes waren de eerste Argentijnse vlaggen al te zien. Voor het eerst sinds 2001 stond er weer een Argentijn op de grid, en de charismatische Colapinto kuste de interesse voor de sport wakker. Van een redelijk anonieme F2-coureur veranderde hij in een soort volksheld. In Italië kende hij geen slecht weekend, en kwam hij in zijn debuutrace als twaalfde over de streep. Na afloop van de race deelde hij tientallen handtekeningen uit aan zijn fans, de Francomania was geboren.

Geen druk

Colapinto kon zonder druk rondrijden. Hij wist dat Williams hem niet zou wegsturen, en dat hij in 2025 niet voor het team zou rijden. Vlak voor de zomer was immers Carlos Sainz al vastgelegd, waardoor Colapinto direct al wist dat hij slechts negen races zou rijden. Tijdens zijn tweede raceweekend in Azerbeidzjan crashte hij in de vrije training, maar reed hij op zondag een ijzersterke race. Hij kwam als achtste over de streep, één plekje voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De hype begon te groeien, en steeds meer kenners, teams en volgers hadden door dat Colapinto niet zomaar veldvulling was. De jonge Argentijn bleef zelf opvallend rustig, en hij scoorde in Austin vervolgens weer een puntje. Bij Williams begonnen ze intussen ook te profiteren van Colapinto. Eén van zijn sponsors sloot een deal met het team, waardoor ze in Mexico en Brazilië rondreden met een prachtige livery met gele engine covers. In Latijns-Amerika was Colapinto enorm populair, maar hij wist geen punten te scoren.

Red Bull

Aangezien Colapinto geen zitje heeft voor 2025, begonnen de geruchten rond te gaan. Bij het topteam van Red Bull Racing werd er hardop nagedacht over het wegsturen van Sergio Perez, en Colapinto werd gezien als een grote kanshebber voor het zitje. De geruchten bereikten een kookpunt toen Red Bull-teambaas Christian Horner in Brazilië een bezoekje bracht aan de hospitality van Williams, maar dat weekend liet Colapinto zien dat hij nog gewoon een rookie was.

In de stromende regen ging het in Brazilië twee keer mis. Door de regen werd de kwalificatie op de zondag verreden, en Colapinto was één van de vele slachtoffers. Hij crashte, en zijn team moest hard doorwerken om de auto op tijd af te krijgen voor de race. Ze slaagden in hun missie, maar Colapinto had het heel moeilijk. In de regen verloor hij de macht over het stuur achter de Safety Car. Hij crashte zeer hard, en de eerste echte teleurstelling was een feit.

Nieuwe crash

De Red Bull-geruchten begonnen af te nemen, en voor het eerst kreeg Colapinto een beetje kritiek. Onder de neonlampen in Las Vegas kreeg hij weer een kans om te schitteren. Maar die kans verpestte hij, in de kwalificatie ging het weer mis. Hij vloog keihard de muur in, en weer was zijn wagen veranderd in een hoopje carbon. De teleurstelling was af te lezen op de gezichten van zijn monteurs.

In zijn laatste twee races viel Colapinto uit, en daarmee kwam zijn seizoen op een teleurstellende wijze ten einde. Maar voor Colapinto was dit zeker geen teleurstellend seizoen. In een paar maanden transformeerde hij van anonieme Formule 2-coureur naar één van de meest gewilde coureurs in de Formule 1. Zijn debuut zorgde ervoor dat de Argentijnse regering zelfs serieus werk maakte van het binnenhalen van een Grand Prix.

Toekomst

Wat Colapinto volgend jaar gaat doen, is nog niet bekend. Red Bull lijkt niet voor hem te kiezen, terwijl hij nog wel in verband gebracht wordt met een toekomstig zitje bij Alpine. Bij Williams willen ze hem zeker niet kwijt, maar ook daar weet men dat ze Colapinto niet langer aan de zijlijn kunnen laten staan. De razendpopulaire coureur heeft naam gemaakt, en hij zal voorlopig niet worden vergeten. Hij heeft snelheid en talent, en iedereen weet nu wat hij kan. Dan gaat het niet alleen om de insiders, maar ook om de fans. Zelden was een invalcoureur zo populair, en bij Colapinto was dat meer dan terecht.