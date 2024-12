Albon teleurgesteld: "We hebben dit jaar een kans gemist"

Alexander Albon kende dit jaar geen superseizoen in de Formule 1. De verwachtingen waren hoog, maar Williams wist niet door te breken. Albon baalt dan ook en hij is van mening dat zijn team Williams dit jaar zeker een kans heeft gemist. Hij wijst vooral naar het begin van het seizoen.

Albon was dit jaar de kopman van Williams. In de eerste helft van het seizoen moest hij de kar trekken, omdat zijn teamgenoot Logan Sargeant geen deuk in een pakje boter wist te rijden. Na Zandvoort werd Sargeant ontslagen en vervangen door Franco Colapinto. De Argentijn was zeer snel, versloeg Albon een aantal keren, maar hij crashte wel vaak. Ook Albon vloog een aantal keren de muur in, en uiteindelijk eindigde Williams op de negende plek in het constructeurskampioenschap.

Gemiste kans

Albon is van mening dat Williams beter aan het seizoen had kunnen beginnen. Hij denkt dat het team dan meer kansen had gehad om te strijden met VCARB, Haas en Alpine. Bij Motorsport.com spreekt Albon zich uit: "Mijn algemene mening is dat we een beetje een kans hebben gemist. Het is makkelijk om je te focussen op het laatste deel van het seizoen en de crashes, maar realistisch gezien begonnen we met een te zware auto. We hadden aan het begin van het jaar veel meer punten moeten scoren."

Acceptabel

Albon weet waar het ongeveer mis is gegaan met Williams. De Thaise coureur wijst aan op welk punt Williams het beter had kunnen doen: "We hadden één update, wat een goede update was, en we hadden een soort periode in het midden die acceptabel was. Het plan was altijd om ons al vroeg op volgend jaar te richten en op dat moment haalden veel teams ons in. Dus als we iets sterker waren begonnen, zoals Aston Martin deed, met een piek in het begin, dan hadden we nog steeds een goed seizoen gehad, maar dat was niet zo."