Lando Norris wist vandaag niet te winnen in Japan. De Britse McLaren-coureur startte de race op de tweede plaats, en kwam ook op deze positie over de streep. Op een incidentje met Max Verstappen in de pitlane na, maakte hij geen foutjes. Hij wilde dit moment ook niet groter maken dan het is.

Norris wilde agressief aan de race beginnen, maar hij kon Verstappen niet aanvallen bij de start. Hij opende de aanval op zijn Nederlandse rivaal, en maakte op precies hetzelfde moment een pitstop. Norris wilde de aanval direct openen, en wilde zijn auto naast de Red Bul duwen in de pit exit. Daar was echter geen ruimte, en Norris hobbelde met twee wielen over het gras. Norris vroeg om een straf, maar dat gebeurde niet.

Het pit-incident

Na afloop had Norris er helemaal geen problemen meer mee. Hij had een grijns op zijn gezicht toen hij hiernaar werd gevraagd door interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Volgens mij is dat racen. Hij reed nog steeds voor me, kneep me een beetje af, en als er één iemand is die me geen ruimte gaat geven is het Max... Op een goede manier, op een racemanier. Het is niets meer dan dat."

Complimenten voor Verstappen en Red Bull

Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats, en daar had hij helemaal geen problemen mee: "Ik denk dat dit nog steeds een goed weekend was. We hebben natuurlijk niet de positie gepakt die we wilden. We vechten elk weekend voor de zege, maar ze hebben dit verdiend. Zowel Red Bull als Max hebben het verdiend dit weekend. Ze zijn snel, ze maken veel tijd goed, ze hebben wat verbeteringen doorgevoerd, en als team hebben wij het niet goed genoeg gedaan dit weekend. We moeten dus nog harder gaan werken voor de volgende race."