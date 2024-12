Verstappen reed meeste rondjes aan kop in 2024

Max Verstappen veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander moest er hard voor vechten, maar uit de cijfers blijkt dat hij oppermachtig was. Verstappen is namelijk de coureur die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in 2024.

Verstappen leek dit seizoen op een redelijk eenvoudige wijze wereldkampioen te worden. Hij begon sterk aan het seizoen, maar zijn team Red Bull Racing verloor hun voorsprong. Verstappen moest vechten met de coureurs van Ferrari, McLaren en Mercedes, maar hij kwam alsnog als winnaar bovendrijven. Hij leek minder machtig dan in de voorgaande jaren, maar hij reed meer rondjes aan de leiding dan zijn concurrenten.

Top drie

Verstappen heeft in 2024 in totaal 560 rondjes aan de leiding gereden. Geen enkele andere coureur komt hierbij in de buurt, Lando Norris eindigde als tweede in dit 'klassement' met 271 rondjes aan kop. Verstappen heeft dus bijna driehonderd rondjes meer aan de leiding gereden dan zijn concurrenten. Charles Leclerc kwam op zijn beurt niet in de buurt van Norris met 172 rondjes aan kop.

Andere coureurs

In totaal hebben er dit seizoen negen coureurs aan de leiding gereden. Ook racewinnaars George Russell (138 rondjes), Carlos Sainz (134 rondjes), Oscar Piastri (123) rondjes en Lewis Hamilton (31 rondjes) hebben veel rondjes aan de leiding gereden. Slechts twee coureurs hebben dit jaar aan kop gereden zonder een race te winnen. Het gaat hier om Esteban Ocon met 14 rondjes en Sergio Perez met slechts één rondje. Verstappen heeft dus 559 rondjes meer aan kop gereden in 2024 dan zijn teamgenoot Perez.