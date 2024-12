Ferrari hoopvol voor 2025, maar: "Moet op ieder vlak beter dan in 2024"

Het team van Ferrari hoopte in Abu Dhabi de constructeurstitel binnen te halen, maar kwam uiteindelijk veertien punten tekort ten opzichte van McLaren. Ondanks de teleurstelling heeft het team veel vertrouwen in 2025 door de ommekeer na de zomerstop. Maar om volgend jaar wel beide titels te kunnen winnen, weet Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur dat de Scuderia zal moeten verbeteren.

Ferrari begon erg sterk aan het Formule 1-seizoen 2024. Het Italiaanse team verzamelde negen podiumfinishes tijdens de eerste acht Grands Prix, waarvan er ook nog eens twee werden gewonnen (met Carlos Sainz in Melbourne en met Charles Leclerc in Monaco). Maar daarna kreeg de Scuderia steeds meer te maken met problemen. Dit had alles te maken met de nieuwe vloer die Ferrari introduceerde in Barcelona. Het nieuwe onderdeel zorgde er namelijk voor dat de SF-24 onwijs ging stuiteren in de snelle bochten, wat ten koste ging van de performance van de Ferrari-bolide.

Ommekeer geeft vertrouwen

Dit kwam volgens de senior performance engineer van Ferrari, Jock Clear, doordat er een afwijking was tussen wat er in de windtunnel gebeurde en wat Ferrari op het circuit zag, en daar moest de Scuderia weer bovenop zien te komen. Dat lukte, en na grote updates in Zandvoort en Monza konden Carlos Sainz en Charles Leclerc bijna wekelijks meestrijden om de pole positions, overwinningen en podiumplaatsen. Het leverde Ferrari na de zomerstop drie overwinningen en elf podiumplaatsen op, waardoor het Italiaanse team nog mee kon strijden om de constructeurstitel. Uiteindelijk kwam Ferrari veertien punten tekort op McLaren om de eerste constructeurstitel sinds 2008 binnen te halen, maar de ommekeer geeft de formatie uit Maranello wel vertrouwen voor 2025.

"Het is één ding om een goede dynamiek binnen het team te hebben en goede resultaten te scoren, maar kunnen reageren als je in de shit zit, zoals wij in Spanje en Oostenrijk zaten, is belangrijk voor de toekomst van het team. Op deze reactie bouwen we onze toekomst en het vertrouwen dat we in elkaar hebben. Dat was denk ik de belangrijkste stap van het seizoen", stelde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur tegenover de internationale media.

"Ik wil geen lijst maken"

Uiteindelijk scoorden Sainz en Leclerc in 2024 samen 652 punten, wat goed was voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Het is het hoogste aantal punten voor Ferrari in het moderne tijdperk van de Formule 1, maar bij de Italiaanse renstal willen ze meer. Ze willen de auto sneller maken, maar dat zou op alle vlakken moeten gebeuren, zo stelt Vasseur. "Als je het goed wil doen, moet je op iedere pijler van de prestaties en dus op ieder gebied gefocust zijn", vertelt de teambaas, die niet naar één specifiek onderdeel wil wijzen. "Dat geldt voor ieder onderdeel op de auto, maar ik wil geen lijst maken. Als ik dat doe, wijs ik met de beschuldigende vinger naar één groep. Ik denk echter dat we op ieder gebied en in iedere afdeling van het bedrijf beter werk moeten leveren. Ik blijf iedereen pushen om ze te overtuigen dat ze op ieder niveau bijdragen aan de prestaties. Op ieder vlak moeten we het beter doen dan in 2024."