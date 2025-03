De start van Lewis Hamilton bij Ferrari is nog niet helemaal fantastisch. Hoewel hij de sprintrace in Shanghai wist te winnen, waren de echte Grands Prix van zowel Australië als China nogal teleurstellend. De Britse coureur had gehoopt meteen te kunnen meestrijden om overwinningen, maar vooralsnog lijkt Ferrari niet in staat om McLaren en zelfs Red Bull, of nou ja Max Verstappen, consistent uit te dagen.

Hamiltons overwinning in de sprintrace was echter wel historisch. Het was niet alleen zijn eerste zege voor Ferrari, maar ook zijn allereerste sprintoverwinning ooit. Bovendien wist hij zich in de sprintrace op pole te kwalificeren, iets wat hij in zijn laatste seizoen bij Mercedes niet meer voor elkaar kreeg. Dit gaf fans hoop dat Hamilton in 2025 opnieuw een serieuze titelkandidaat kan worden, mits Ferrari de auto verder weet te ontwikkelen.

Oud en versleten?

In een gesprek met de Franse krant L'Equipe ging Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in op de geruchten dat Hamilton over zijn top heen zou zijn en ‘versleten’ zou raken. Dit werd vorig seizoen een populair verhaal onder critici, vooral omdat George Russell hem regelmatig wist te verslaan.

Kijkend naar de statistieken van 2024, was het inderdaad Hamiltons slechtste seizoen tot nu toe. Hij finishte voor het eerst buiten de top zes in het eindklassement, eindigde onder zijn teamgenoot en wist Russell ook in de kwalificatie niet te verslaan. De kwalificatieduels eindigden in een pijnlijke 19-5 in het voordeel van Russell. Dit gaf critici extra munitie om te beweren dat Hamilton niet langer op het hoogste niveau kan presteren.

Leeftijd als obstakel?

Naast Fernando Alonso is Lewis Hamilton de oudste coureur op de grid. Sinds 1966 heeft geen enkele coureur ouder dan 40 een wereldkampioenschap gewonnen. Dit roept de vraag op of Hamilton nog wel een serieuze kans maakt op zijn achtste titel.

Vasseur noemt deze speculaties echter ‘onbeschoft’ en ‘vals’. Hij verwees naar de Grand Prix van Abu Dhabi 2024, waar Hamilton vanaf de zestiende plaats naar voren stormde en als vierde finishte – vóór Russell.

"Om te zeggen dat Hamilton versleten is, is niet alleen onbeleefd, maar ook simpelweg niet waar," zei Vasseur. Ook Nico Rosberg wees op Hamiltons inhaalactie op Russell in de laatste ronde van 2024. Dit betekende dat Hamilton over drie seizoenen bij Mercedes nét iets meer punten scoorde dan zijn jonge teamgenoot, een feit waar de Brit trots op mag zijn.