Ferrari heeft allesbehalve een goede seizoenstart. Het Italiaanse team is nog niet op het podium gefinisht, maar is wel al twee keer gediskwalificeerd. Ondanks deze stroeve start is er volgens teambaas Frédéric Vasseur nog niets aan de hand.

Ferrari staat momenteel op plek vier in het constructeurskampioenschap, maar er is dus nog geen reden voor paniek. Hij zegt wel dat Ferrari met updates moet komen, maar dan zou de achterstand op de voorhoede verkleind zijn.

Lopen achter de feiten aan

Met de prestaties die het team uit Maranello nu laat zien, zijn ze nog niet waar ze horen te zijn. Geen podiums en een dubbele diskwalificatie in China is waar de Scuderia het nu mee moet doen. Het lijkt dus dat Ferrari weer achter de feiten aanloopt.

"Ik ben eraan gewend", vertelt hij lachend tegenover Formula1.com. "We zijn de laatste twee jaar op een soortgelijke manier begonnen." Hoewel Lewis Hamilton de sprintrace won, is er voor de rest niets spannends rondom de Ferrari.

Meteen winnen

"Het is zeker niet ideaal en ik zou liever meteen willen winnen", gaf Vasseur eerlijk toe. "Maar we hoeven de aanpak van vorig jaar niet te veranderen. We zitten bijna in dezelfde situatie, misschien iets slechter qua tempo, en de reactie van het team was toen heel sterk." Ook vorig seizoen was het geen topstart voor de Ferrari. Het begon heel kleurloos, maar het Ferrari-rood kwam langzaam terug na een overwinning in Australië en Monaco.

Nadat Hamilton werd gediskwalificeerd vanwege te veel schade aan de vloer, zei Vasseur dat de SF-25 geen slecht ontwerp is, maar dat alle coureurs zo laag mogelijk willen zitten: "We willen allemaal een lage auto hebben; dan genereer je meer downforce", legde Vasseur uit. "We besteedden het hele weekend aan het vinden van de limiet. Dit is niet uniek voor onze auto; dat geldt voor iedereen."

Grote achterstand

Met een achterstand van 76 punten staat Ferrari nu vierde in het constructeursklassement. Met oog op Bahrein aankomend weekend, veranderd Vasseur niet van mening: "De stappen die we vorig jaar hebben gezet, waren niet het resultaat van een wondermiddel", legde hij uit. "Het gaat om kleine verbeteringen op meerdere gebieden – de afstelling, de balans, de coureur die vertrouwen vindt. Dat proces moeten we opnieuw volgen. Zolang we zorgen dat de auto voorspelbaarder wordt, kunnen we het maximale uit dit pakket halen – net als vorig jaar."