Ferrari heeft afwijking in windtunnel ontdekt en verwacht volgende "bananenschil"

Het team van Ferrari had vanaf de Grand Prix van Spanje veel last van stuiterproblemen door een nieuwe vloer. Dit probleem ontstond volgens het Italiaanse team door een slechte correlatie tussen de cijfers uit de windtunnel en de prestaties op het circuit. Senior performance engineer Jock Clear legt uit hoe de Scuderia deze problemen inmiddels heeft opgelost.

Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2024 erg sterk. Het Italiaanse team wist twee van de eerste acht Grands Prix te winnen (met Carlos Sainz in Melbourne en met Charles Leclerc in Monaco) en het team verzamelde ook nog eens negen podiumfinishes in diezelfde periode. De negende Grand Prix zorgde echter voor een ommekeer. In Canada was de SF-24 erg traag en er werden geen punten gescoord door Sainz en Leclerc.

Nieuwe vloer zorgt voor problemen

Twee weken later kwam het Italiaanse team met upgrades in Barcelona, waaronder een nieuwe vloer, die Ferrari tijdwinst op moest gaan leveren. Echter, zorgde deze nieuwe vloer er juist voor dat de SF-24 veel meer is gaan stuiteren in de snelle bochten, waardoor Leclerc en Sainz in Spanje en Oostenrijk veel moeite hadden met de Ferrari-bolide.

Terug naar Imola-specificatie

En ook in Groot-Brittannië kwam Ferrari er niet aan te pas. Op het circuit van Silverstone besloot de Scuderia daarom te gaan experimenten tijdens de vrije trainingen op vrijdag, waarbij Sainz en Leclerc hun pakketten splitsten om een back-to-back test uit te voeren en het probleem onder controle te krijgen. De Monegask reed met de updates en de Spanjaard zonder. Uiteindelijk besloot Ferrari dat het beter was om de auto terug te brengen naar de Imola-specificaties (waarmee Sainz reed), waardoor de auto beter bestuurbaar was in de snelle bochten op het circuit in Silverstone, zoals Maggots en Becketts.

Doordat Ferrari in Silverstone met een auto van reed waarmee ze drie maanden gereden ook al raceten, trok Sainz een pijnlijke conclusie. "We hebben twee of drie maanden aan prestatiewinst in de windtunnel verloren, of aan prestaties die we in deze drie maanden hadden kunnen toevoegen. Wij zijn twee tienden aan performance kwijtgeraakt in de windtunnel, die we de laatste drie maanden juist op de auto hadden moeten brengen", stelde de Madrileen tegenover Autosport.com.

Maar het was al duidelijk dat Ferrari voor de zomerstop niks meer kon veranderen aan de stuiterproblemen.

Grote updates in Zandvoort en Monza

Tijdens de twee raceweekenden na de zomerstop introduceerde het Italiaanse team meteen twee grote updatepakketten op de SF-24. Zo werd er onder meer een nieuwe vloer op de Ferrari-bolide gemonteerd, maar ook de diffuser en engine cover werden aangepast. Deze aanpassingen zorgden ervoor dat de stuiterproblemen werden verholpen, en dit had ook meteen effect op de resultaten. Leclerc werd na een inhaalrace knap derde in Zandvoort, won de thuisrace van Ferrari in Monza en kwam vanaf pole position net tekort ten opzichte van Oscar Piastri tijdens de race in Bakoe.

Op het goede spoor

Het Italiaanse team denkt dat het de stuiterproblemen van eerder dit jaar onder controle heeft. Senior performance engineer Jock Clear is van mening dat deze problemen (de afwijking tussen de cijfers uit de windtunnel en de prestaties op het circuit) simpelweg onderdeel zijn van de uitdagingen die de huidige regelgeving met zich meebrengt.

"Je hebt nooit helemaal vertrouwen, maar ik denk dat het een goed beeld geeft van hoe de ontwikkeling van iedereen verloopt", legt Clear uit tegenover Motorsport.com. "Maar je stelt waarschijnlijk dezelfde vraag [als de andere teams, red.]: Ben je de weg kwijt? En zeker na Spanje hadden we niet het gevoel dat we de weg kwijt waren, maar er was een afwijking tussen wat er in de tunnel gebeurde en wat we op de baan zagen, en daar moesten we bovenop zien te komen. Dat is nu eenmaal het proces: als je een afwijking ziet, moet je er bovenop zitten, proberen het te begrijpen en dan weer op het goede spoor komen."

"Wachten op de volgende bananenschil"

De senior performance engineer denkt dat Ferrari weer op het goede spoor zit, maar is alvast op zijn hoede voor de volgende problemen. "En ik denk dat wat je sindsdien hebt gezien, is dat we het begrepen hebben, dat we weer op het goede spoor zitten. Maar we moeten nu onze ogen wijd open houden voor de volgende afwijking, want er komt er nog één, want dat is het proces op dit moment", aldus de Brit. "Het is dus niet zo dat de ontwikkeling soms wel en soms niet werkt. Het ontwikkelingsproces is juist dat je elke week iets nieuws test. We hebben er vertrouwen in dat ons proces werkt, dat we alles onder controle hebben. We wachten gewoon op de volgende bananenschil."