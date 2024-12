Ambitieuze Brown aast op dubbel voor McLaren in 2025

Het team van McLaren veroverde afgelopen weekend de constructeurstitel. De vreugde was zeer groot, maar de blik gaat ook al richting 2025. Zak Brown wil volgend jaar beide wereldtitels gaan pakken, al weet hij wel dat het lastig kan gaan worden om Lando Norris en Oscar Piastri in bedwang te houden.

Norris en Piastri lieten dit jaar regelmatig zien dat ze ongeveer even snel zijn. McLaren weigerde geruime tijd een kopman aan te wijzen, maar toen duidelijk werd dat Norris meer titelkansen had, kreeg hij vaker de voorkeur. Uiteindelijk was de titel voor Norris een stap te ver, en verschoof de focus naar de constructeurstitel. In Abu Dhabi was de zege van Norris genoeg om de titel binnen te slepen.

Clean sweep

McLaren-CEO Zak Brown was uitzinnig van vreugde, maar nu focust hij zich alweer op de toekomst. De Amerikaan kijkt in gesprek met Sky Sports News vooruit naar 2025: "Ik denk dat je de clean sweep wil hebben. Waarom kunnen we niet hongerig zijn en zeggen: 'ik wil het kampioenschap bij de coureurs én het constructeurskampioenschap.' Dat is het doel voor volgend jaar. Lando heeft acht poles, dat is ongelooflijk. Oscar had een fantastisch seizoen, dus ik denk dat we twee coureurs hebben die voor de titel kunnen strijden. Ik weet zeker dat alle mannen en vrouwen hier ze een auto kunnen geven die kan vechten om zeges en kan vechten voor het kampioenschap."

Strijd

Brown heeft veel vertrouwen in het team. Hij wil deze week nog feestvieren, maar daarna gaat de focus op 2025. Hij weet dat Norris en Piastri allebei de titel willen pakken: "Slechts één van hen kan elk weekend als eerste finishen. Het zijn geweldige teamgenoten, ze zijn geweldige teamplayers. Ik denk dat we dat in Qatar weer zagen, toen we tegen Lando zeiden dat hij de posities niet hoefde te wisselen, maar hij zelf vond dat hij zijn teamgenoot iets verschuldigd was. Dit laat zien wat voor teamgenoten ze zijn. Natuurlijk, als het showtime is willen ze allebei winnen, maar ze racen clean. Ik weet zeker dat het soms een uitdaging zal zijn, maar we bekijken het race voor race. We behandelen iedereen eerlijk, gelijk en transparant, zodat er geen verrassingen zijn."